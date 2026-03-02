Dacia Duster, design robusto e sostenibile per il SUV icona europea

ROMA (ITALPRESS) – Con il nuovo Duster, Dacia porta a un livello superiore l’anima autentica e robusta che ha trasformato il suo SUV di segmento B in un’icona europea. Il design esterno unisce proporzioni equilibrate, volumi netti e linee decise, comunicando immediatamente affidabilità e modernità.

I designer hanno lavorato partendo dall’essenziale, privilegiando proporzioni pulite e solide senza artifici superflui. Il risultato è un SUV dalla struttura visiva potente, con frontale verticale, passaruota ben scolpiti e superfici tese, in cui la semplicità diventa una scelta stilistica distintiva.

Elemento identitario del modello sono le firme luminose a forma di Y nei fari anteriori e posteriori, riprese anche nei cerchi, realizzati senza cromatura in linea con la filosofia eco-smart del brand, riducendo l’impatto ambientale delle lavorazioni tradizionali.

La robustezza è integrata nel design: il veicolo è avvolto da una cintura protettiva continua che unisce protezioni laterali, passaruota e paraurti, realizzati in Starkle® con il 20% di materiale riciclato. Questo materiale resiste agli urti e ai graffi senza verniciature, migliorando durabilità e sostenibilità.

La parte inferiore è protetta da ampie piastre anteriori e posteriori, tinte in massa, che riducono al minimo segni di graffi o usura, rendendo Duster ideale per chi ama l’outdoor. La continuità formale e funzionale trasmette sicurezza, protezione e libertà di movimento anche su terreni impegnativi.

Duster comunica un linguaggio chiaro: essenziale, robusto e funzionale. Ogni linea, superficie e materiale è pensato per durare, fondendo estetica moderna e praticità quotidiana, valorizzando lo spirito genuino del modello. Il SUV rafforza così i valori del brand: estetica concreta, robustezza percepibile e funzionalità al servizio dell’esperienza di guida.

