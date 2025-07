Dacia Duster, il SUV per chi vive la città e ama l’avventura

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Duster è il modello che da una risposta concreta a questa esigenza. Con la sua terza generazione, Duster si conferma il SUV per ogni viaggio e per ogni giorno. Un’auto che si adatta con naturalezza a stili di vita diversi: dalla coppia dinamica che ama l’outdoor, alla famiglia che cerca affidabilità e spazio, fino al professionista che vuole un mezzo robusto, efficiente e connesso. Dacia Duster è pensato per chi non vuole scegliere tra città e natura, tra comfort e avventura.

Grazie alla piattaforma CMF-B, Duster offre una guida più stabile e confortevole in ogni contesto. Il rollio è ridotto fino al 21% grazie alle ultime barre di cui è dotato nella versione 4×2, migliorando la stabilità in curva e nei cambi di direzione. La versione 4×4, dotata di sistema Terrain Control con 5 modalità di guida (Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road, Eco), affronta con sicurezza anche i percorsi più impegnativi, grazie a un’altezza da terra di 217 mm e angoli di attacco fino a 36°.

Dacia Duster propone una gamma completa di motorizzazioni efficienti e accessibili: Hybrid 140: full hybrid con cambio automatico elettrificato, fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città e consumi ridotti fino al 40% in ciclo urbano e un consumo nel ciclo misto di 5,0-5,1 litri per 100 Km.

TCe 130: mild hybrid a 48V, disponibile anche in versione 4×4, con consumi ridotti del 10% e guida più fluida. ECO-G 100: bifuel benzina-GPL, con autonomia fino a 1.400 km e riduzione delle emissioni di CO2 del 10%. La motorizzazione ideale per i lunghi viaggi. Dacia Duster evolve nel design, mantenendo la sua identità di SUV solido e funzionale. Le protezioni realizzate con Starkle, materiale brevettato da Dacia con il 20% di plastica riciclata, non sono verniciate e resistono ai graffi, riducendo l’impatto ambientale. Gli interni, pratici e curati, offrono sellerie lavabili, tappetini in gomma e materiali riciclati, ideali per chi vive l’auto in modo attivo.

Troviamo integrato a bordo un sistema multimediale con touchscreen da 10,1″, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e un computer di bordo digitale da 7″. La connettività è garantita anche da prese USB-C retroilluminate e ricarica wireless per smartphone. I sistemi di assistenza alla guida includono frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento segnali stradali e molto altro. Disponibile in quattro allestimenti – Essential, Expression, Journey e Extreme – Duster mantiene il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato. Offre contenuti tecnologici e soluzioni intelligenti come il sistema modulare YouClip, che consente di fissare accessori in punti strategici dell’abitacolo, e il Pack Sleep, per vivere le avvventure in mezzo alla natura e trasformare l’auto in un rifugio in meno di due minuti. Dacia Duster è disponibile nella versione Essential Eco-G 100 con un prezzo di listino da 19.900 euro.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).