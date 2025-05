Dacia Jogger, oltre 1.000 km con un pieno e fino a 7 posti

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Jogger rappresenta una delle migliori scelte sul mercato per chi vuole godersi lunghi viaggi con la famiglia o con gli amici, con la possibilità di avere lo spazio per ospitare fino a 7 persone e un’attenzione ai costi di esercizio e all’autonomia per le lunghe tratte. Quando si affronta un lungo viaggio, una delle caratteristiche della propria auto che permette di affrontarlo con serenità è quella dell’autonomia. DACIA Jogger è dotato di una motorizzazione benzina / GPL da 100 cv di potenza, disponibile su tutti i livelli di allestimento che offre una garanzia in tal senso, considerando le lunghe percorrenze che i due serbatoi da 50 litri di benzina e GPL garantiscono. Considerando il consumo WLTP medio nel ciclo misto di 7,6/7,8 l/100 Km si può andare ben oltre la barriera dei 1000 Km totali con un pieno. Questi numeri record sono resi possibili anche dal grande lavoro di ottimizzazione dei pesi che è stato fatto dagli ingegneri Dacia in fase progettuale. Jogger infatti vanta una massa minima a vuoto in ordine di marcia di 1252 Kg, la più bassa sul mercato tra i modelli che offrono 7 posti.

La motorizzazione di più recente introduzione, un full hybrid 140, combina il motore benzina da 1.598 cc a un motore elettrico con una batteria da 1,2 KWh. Questa motorizzazione, disponibile sulla versione Extreme e su Extreme UP&GO, permette di offrire i più bassi consumi della gamma Dacia, con un dato di 4,7 – 4,9 l/100Km nel ciclo misto WLTP e consumi di CO2 di soli 105-108 g/Km. Anche in questo caso, grazie al serbatorio della capacità di 50 l, con un pieno di benzina si possono superare i 1.000 Km di autonomia secondo i dati del ciclo misto WLTP. I bassi consumi di carburante non precludono il piacere di guida, anche nell’uso quotidiano, grazie agli alti livelli di coppia garantiti dal motore a benzina (144 Nm) unito al motore elettrico (205 Nm).

Viene introdotta, con questa motorizzazione, la nuova funzione E-Save che consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (circa il 70% della capacità) per mantenere una riserva di energia sufficiente da utilizzare in diversi contesti. Ad esempio, quando il conducente sa che sta per affrontare condizioni di guida specifiche come una salita o un percorso nel cuore di una città, può attivare questa funzione qualche chilometro prima (