Dacia Jogger vince il “Good Deal” agli Automobile Awards

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Jogger ha vinto il premio “Good Deal” agli Automobile Awards. La Casa si è evoluta grazie alla sua nuova identità visuale, ma non ha cambiato strategia: offrire l’essenziale a un prezzo accessibile. Il posizionamento di prezzo conferma la volontà di Dacia di stare vicino ai clienti e rispondere al meglio alle loro attese. Jogger incarna perfettamente lo spirito di Dacia. Disponibile da 5 o 7 posti, è un veicolo versatile che offre abitabilità e modularità senza compromessi. Con oltre 44.000 unità vendute dal lancio avvenuto a Marzo 2022, Jogger vanta un comprovato successo commerciale.

Ora è attesa la versione ibrida che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla prossima primavera.

“Con Jogger, come con tutti i prodotti della gamma Dacia, abbiamo voluto ancora una volta riaffermare la strategia della Marca: offrire prodotti di qualità al prezzo giusto, definendo l’essenziale. Ci tengo quindi a ringraziare la giuria degli Automobile Awards per il premio ‘Good Deal’ che dimostra come Jogger incarni perfettamente questo posizionamento e risponda alle esigenze di una clientela composta da famiglie che richiedono versatilità e abitabilità a costi contenuti”, commenta

Lionel Jaillet, direttore Performance Prodotto di Dacia.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Dacia-