Dacia, la nuova identità della marca incontra i clienti a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dacia sarà presente al Salone dell’Auto di Parigi dal 17 al 23 ottobre nel Padiglione 6 di Paris Expo Porte de Versailles. Tutta la gamma con la nuova visual identity sarà presentata in anteprima mondiale, a fianco alla concept car Manifesto, recentemente svelata. Per la prima volta, protagonista dell’expo sarà un Duster in edizione da collezione e debutterà, su Jogger, il primo motore Hybrid 140 della Marca. Dacia ha appena aperto un nuovo capitolo della sua storia con l’adozione di una nuova identità di Marca. Nuovo logo contemporaneamente per tutta la gamma di veicoli (Spring, Sandero, Logan, Duster e Jogger), nuovi concessionari, nuovo design, nuovi colori. E’ al Salone dell’Auto di Parigi che Dacia presenterà per la prima volta al pubblico tutta la sua gamma con il nuovo emblema, Dacia Link: una D e una C stilizzate e intrecciate come gli anelli di una catena, simbolo di robustezza e semplicità. Dacia conferma così i suoi valori: quelli di una Marca essenziale e cool, robusta e outdoor, eco-smart (economica ed ecologica).

Manifesto non preannuncia un futuro modello, ma incarna la visione di Dacia di un’auto essenziale, cool, robusta, accessibile ed ecologicamente performante. E’ un laboratorio per testare le innovazioni più avanzate, alcune delle quali potranno, a lungo termine, concretizzarsi in futuri modelli di serie. Manifesto è un veicolo molto compatto, leggero, più agile che veloce, adatto per l’outdoor e i grandi spazi. E’ una libera espressione della visione di Dacia che illustra concretamente i valori e il mondo della Marca: Manifesto è essenziale e più cool che mai con il suo esclusivo faro estraibile, il suo sistema Media Control e l’interfaccia per gli accessori YouClip che esordirà nella prossima generazione di Duster. E’ robusto per affrontare tutti i tipi di terreno con le sue ruote antiforatura. E’ anche “waterproof” e lavabile con un semplice getto d’acqua.

Manifesto è eco-smart e utilizza Starkle, il nuovo esclusivo materiale per esterni, con il 20% di plastica riciclata, sarà inaugurato con la prossima generazione di Duster.

Per soddisfare le richieste dei clienti più appassionati, Duster sarà protagonista dello stand dove presenterà “Mat Edition”, una vera e propria versione collector, che sottolinea ancora di più la sua personalità. Questa edizione esclusiva sarà proposta in una configurazione unica, dotata di motore TCe 150, potente ed efficiente, con trasmissione a doppia frizione EDC, i migliori equipaggiamenti Dacia e una tinta esclusiva. Il design distintivo di Duster “Mat Edition” incrementerà ulteriormente l’attrattiva della Marca. La motorizzazione Hybrid 140 sarà presentata nello stand Dacia su un veicolo demo. Spetterà a Jogger il compito di inaugurare questa motorizzazione per la Marca. Le soluzioni ECO-SMART si diversificano proponendo per la prima volta una motorizzazione ibrida che eroga 140 cv. Questa tecnologia, ben nota nel Gruppo Renault, consente ancora una volta a Dacia di contare su organi e componenti tecnici comprovati. L’apertura degli ordini è prevista per inizio 2023, con lancio commerciale a primavera.

Zaini, borracce, cappellini e impermeabili compongono la prima collezione della gamma di merchandising Dacia. Solo ed esclusivamente prodotti essenziali per rientrare in contatto con la natura, prodotti contraddistinti dai valori della Marca: semplicità, robustezza e autenticità. Questa gamma, che reca la nuova identità, fa uso di materiali riciclati (impermeabili e zaini in poliestere riciclato, cappelli in policotone riciclato) e sostenibili (borracce in alluminio). Tutto il dispositivo di merchandising è eco-responsabile, dalla progettazione dei prodotti ai metodi di distribuzione. La collezione sarà infatti consegnata ai concessionari in un espositore di cartone riciclato e riciclabile. Ancora una volta, la caccia al superfluo -tipicamente in stile Dacia- si applica a tutta la catena del valore. Gli ordini saranno aperti sull’apposito sito di e-commerce fin dall’inaugurazione del Salone dell’Auto di Parigi, il 17 ottobre. La Marca Dacia dimostra ancora una volta di avere un approccio eco-responsabile in quanto il sito online è ospitato da Infomaniak, fornitore di servizi impegnato a 360° in una politica intesa a raggiungere l’obiettivo zero emissioni su tutto il ciclo di vita del tool.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).