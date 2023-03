Dacia lancia la nuova versione Cargo di Spring

ROMA (ITALPRESS) – Svelata a primavera 2021, Dacia Spring ha già conquistato oltre 108.000 clienti. Il successo si conferma mese dopo mese e il risultato è tanto più notevole se si considera che la maggior parte delle vendite sono a privati (3 clienti su 4).

Nel 2022, ne sono state vendute 48.900, ossia +75% rispetto al 2021. Spring diventa così il terzo veicolo elettrico più venduto a privati in Europa. Gli operatori professionali, come gli artigiani e gli addetti alle consegne, hanno bisogno di accesso senza restrizioni ai centri urbani, sia per le consegne dell’ultimo miglio o, più in generale, per il trasporto di carichi e volumi senza emissioni in fase d’utilizzo, Spring Cargo è la risposta semplice e accessibile di Dacia. Priva di sedili posteriori per incrementare al massimo il volume di carico (1.000 litri), Spring Cargo può trasportare oltre 350 kg, mantenendo un’autonomia pari a quella della versione autovettura: 230 km in ciclo misto WLTP, che possono arrivare fino a 305 km in ciclo WLTP City.

A seconda dei Paesi, la versione commerciale di Spring è direttamente prodotta in stabilimento (omologazione N1 in Italia) con paratia divisoria tra la parte anteriore e posteriore e anelli di fissaggio, oppure modificata partendo dalla base di Spring a 4 posti e declinandola in veicolo commerciale a 2 posti (omologazione M1) da Qstomize, società specializzata in allestimenti del Gruppo Renault.

“In meno di 2 anni, Dacia Spring è diventata uno dei leader del mercato dei veicoli elettrici in Europa. Presentata al Salone di Bruxelles a inizio anno, Spring ELECTRIC 65 nell’allestimento Extreme arricchisce ulteriormente l’offerta con una motorizzazione più potente. L’arrivo di Spring Cargo consentirà a sua volta agli operatori professionali di godersi una vita quotidiana semplice e pratica al 100% elettrica” ha dichiarato Xavier Martinet, Direttore Marketing Vendite e Operazioni di Dacia.

Dotata di motorizzazione ELectric 45 (peso a vuoto di 970 kg) o Electric 65 (975 kg), Spring è l’unica auto 100% elettrica della Top 20 europea a pesare meno di una tonnellata. La produzione di una batteria leggera (188 kg), al servizio di un veicolo compatto, rende l’offerta più efficiente. Anche il motore consuma meno energia per funzionare rispetto ai veicoli elettrici più pesanti. E’ una scelta di prodotto forte e fondamentale che è alla base del circolo virtuoso scelto da Dacia. Con il lancio dell’allestimento Extreme di Spring, Dacia inaugura anche il nuovo motore Electric 65 (65 cv / 48 kW). Disponibile esclusivamente con Spring Extreme, questa nuova motorizzazione, abbinata al nuovo riduttore specifico (che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote), offre maggiori accelerazioni e riprese su un regime più esteso. Con il nuovo motore Electric 65, Spring Extreme dispone di un’autonomia di 220 km in ciclo misto WLTP (e di 305 km in ciclo urbano WLTP).

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).