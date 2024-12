Cinema: Dadapolis, successo napoletano ed evento al Cinema Posillipo

«Dadapolis» di Carlo Luglio e Fabio Gargano, premiato dal pubblico napoletano con i sold out per l’uscita evento, resta in sala a Napoli nei cinema Modernissimo, Vittoria ritagliandosi una programmazione tra i film di Natale. Il Posillipo martedì 17 dicembre (ore 20,30) ospiterà una serata speciale con la partecipazione dei registi e di alcuni tra i protagonisti: Cristina Donadio, Sergio Fermariello, Dario Sansore, Trallalà. Presentato alle Giornate Degli Autori alla Mostra del cinema di Venezia, Dadapolis vuole essere un dialogo plurale, una visione caleidoscopica sull’attualità che partendo da Napoli, ne oltrepassa gli orizzonti per affacciarsi al mondo attraverso lo sguardo e le opere di circa 60 artisti e musicisti partenopei. Ne emerge una città in un secolare fermento come veniva raccontata nell’antologia di Fabrizia Ramondino e Andreas F. Müller «Dadapolis- Caleidoscopio napoletano» che dà il nome al film. «Dadapolis» è anche un tributo ad Enzo Moscato, poeta, drammaturgo e regista scomparso lo scorso gennaio, che appare per l’ultima volta sullo schermo e che viene omaggiato con alcuni contributi. Nel film, in ricordo del produttore Gaetano Di Vaio, anche James Senese, Peppe Lanzetta, Jorit, Roberto Colella (La Maschera), THRU Collected, Lino Musella, Nello Daniele, Nero Nelson, Vale LP, Tonino Taiuti, Viola Ardone, Antonio Biasucci, Diego Lama, Christian Leperino, Bianco e Valente e tanti altri. «Dadapolis» è una produzione Bronx Film in co-produzione con Movies Event, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo dell’Accademia di belle Arti di Napoli, con il contributo di Regione Campania – Film Commission Regione Campania e distribuito al cinema da Europictures.