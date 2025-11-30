“Dagli occhi al cuore”, Acp e Airo lanciano una missione umanitaria in Costa D’Avorio

Due realtà campane impegnate da anni nel sociale e nella sanità, ACP Italia (Azione Contrasto alla Povertà) e AIRO – Associazione Italiana Rinnovamento in Oculistica ONLUS, hanno presentato oggi al Senato della Repubblica il progetto umanitario “Dagli occhi … al cuore”, iniziativa nata in Campania e destinata a portare assistenza concreta alla popolazione della Costa d’Avorio.

Alla Sala Caduti di Nassirya, l’appuntamento – promosso dal presidente dei senatori FdI Lucio Malan – ha visto gli interventi del direttore internazionale di ACP Sacha Ernest, del direttore di ACP Italia Giovanni Tagliaferri, e dei rappresentanti AIRO, Vincenzo Orfeo e Claudio Iovino, entrambi espressione dell’eccellenza oculistica campana.

Hanno portato il loro contributo il giornalista Massimo Giletti, Carolina Marconi con una testimonianza sulla sua lotta contro il cancro, e Ilaria Di Vaio, che ha richiamato il valore dell’impegno cristiano verso il prossimo.

Ricordato anche il progetto scolastico realizzato da Mariano Di Vaio nel 2023 in Costa d’Avorio grazie alla collaborazione con ACP.

Momento particolarmente emozionante la lettura di Francesca Manzini da Another One di Marco Costanzo (ACP). La chiusura è stata affidata all’attore Alessandro Preziosi, con un’intensa pagina di Sant’Agostino.

Ha moderato il giornalista Alessandro Iovino.

Con “Dagli occhi … al cuore”, ACP e AIRO rafforzano una partnership campana che punta ad ampliare l’azione umanitaria in Africa e in Italia, nel segno del motto: “Parole chiare, azioni forti”.