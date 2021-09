Dagli occhi di un foodblogger: Il Fagiano, per un tranquillo pranzo domenicale

di Raffaele De Santis

Locale: Il Fagiano

Tipologia: Steakhouse, ristorante, pizzeria

Indirizzo: Via Ripuaria, 115, 80014 Giugliano in Campania

Prezzo: €€

Il ristorante sorge sette anni fa, nel primo giorno di ottobre, con l’obiettivo di “accontentare quanto più possibile la clientela” in una zona peculiare della Campania: steakhouse, ristorante e pizzeria in un unico, ampio, locale.

Lo spazio è sfruttato bene dai fondatori Caianello e De Rosa Vincenzo, che dedicano un’intera area ai bambini, per consentire alle coppie di godersi un pranzo tranquillo nel weekend, portando con sé i figli.



“Il Fagiano” offre due tipologie di menù fisso: un misto Manzo per due persone, a 43 euro, ed un menù Domenicale, che sarà trattato in questo articolo.

Quest’ultimo, disponibile su prenotazione per 30 euro a persona, si presenta con un classico antipasto di terra abbondante ed una peculiarità: i fagioli alla messicana. Non particolarmente fotogenici, ma rappresentano un cavallo da battaglia per Il Fagiano, grazie al loro sapore deciso ed un peso non eccessivo, che apre lo stomaco per i primi piatti.



Il Sartù di riso (una porzione a persona) e la pasta e patate con provola risultano molto saporite, in particolare la nota specialità partenopea che risulta azzeccata e viene infatti servita nel pentolino, come da tradizione. I primi piatti variano ogni domenica, quindi non è detto che troverete sempre le stesse portate.



I primi anticipano un’invitante porzione di carne, servita su pietra lavica (che affida dunque alla discrezione del cliente la cottura). La qualità di maiale, manzo e salsicce è certamente buona e nel complesso la portata non riempie eccessivamente. A chiudere l’esperienza un dolce della pasticceria Marturano.

Il menù offerto in settimana, misto manzo, è creato e pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo della carne, muovendo i primi passi in un ristorante gestito da esperti del settore. Punta ad incentivare le persone a mangiare (bene), per tornare nuovamente e gustare le porzioni di carne À la carte, accompagnandole con un vino della ampia selezione, ben sponsorizzata sui canali social.

Il rapporto qualità prezzo di entrambe le offerte è ottimo, consigliamo entrambe le formule, la cui preferenza può basarsi unicamente sulle proprie esigenze.

"Dagli occhi di un foodblogger" nasce dalla collaborazione tra un foodblogger emergente, Fabrizio Liberati, ed il pubblicista Raffaele De Santis con l'obiettivo di raccontare le idee e le attività dei locali che esaltano la nostra Napoli!

