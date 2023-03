Dagli operatori turistici appello ai sindaci: Bloccare l’ aumento della tassa d’ imbarco a Capodichino

I rappresentanti di numerose associazioni di operatori economici della Penisola Sorrentina,di Capri e di Gragnano ( Atex Penisola Sorrentina,Atex Capri,Atex Gragnano, Confindustria Penisola Sorrentina, Charter Campania, Guide Sorrento,Club dei 500,Chiavi d’oro Faipa, A.I.H) hanno rivolto un appello ai loro sindaci affinché intervengano per chiedere l’ annullamento dell’ incremento della tassa d’imbarco a Capodichino previsto nell’ ambito del Patto per Napoli al fine di ripianare il debito del Comune di Napoli.

“Riteniamo che la voce dei nostri primi cittadini si debba far sentire perché non si può spremere ulteriormente i viaggiatori e soprattutto perché i nostri territori e i nostri turisti non hanno nulla a che vedere con il debito del Comune di Napoli – si legge in una nota diffusa dal presidente di Atex Campania, Sergio Fedele -. Il rischio che ad esempio Ryanair rinunci al suo piano d’espansione sull’aeroporto di Napoli a causa di questo incremento determina gravi conseguenze anche nei nostri Comuni e alla nostra economia.

Siamo sicuri che i nostri primi cittadini che rappresentano Zone a Turismo Prevalente con autorevolezza intervengano per proteggere il turismo”.