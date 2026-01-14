Dai Golden Globes alla Mole: scultura “Marty Supreme” al Museo Cinema

Roma, 14 gen. (askanews) – La corsa trionfale di Marty Supreme prosegue e fa tappa a Torino, dove da oggi 14 gennaio 2026 la scultura del personaggio interpretato da Timothée Chalamet sarà esposta al Museo Nazionale del Cinema di Torino, all’interno della Mole Antonelliana, in una delle salette VR e si protende verso l’Aula del Tempio, quasi a invitare i visitatori a giocare con il protagonista del film. Un ritorno a Torino per Marty Supreme, che è stato presentato in anteprima il 26 novembre 2025 al 43esimo Torino Film Festival con un secret event screening.

La scultura di Marty Mauser è stata ideata come parte dell’experience immersiva dedicata al film Marty Supreme a Lucca Comics &Games 2025 e ospitata originariamente presso il padiglione I Wonder/A24 per tutta la durata della manifestazione.

La statua di Timothée Chalamet/Marty Mauser nasce come un’opera scenica autonoma, capace di condensare in una sola presenza fisica l’energia, il carisma e l’immaginario del film. Alta quasi tre metri, la scultura restituisce il personaggio in una posa iconica, sospesa tra ambizione, ironia e tensione eroica, trasformando Marty in una figura mitica, a metà tra campione pop e anti-eroe contemporaneo. L’experience è stata ideata dalla creative director Lulu Helbaek, show concepter e creative director di fama internazionale, e realizzata dallo studio FoLl.iA, con il contributo artistico dello scultore e scenografo Dominique Gaucher, con oltre trent’anni di esperienza internazionale.

Momento d’oro per l’attore, che ha appena conquistato il suo primo Golden Globe ed è in corsa per gli Oscar, dopo le nomination ai BAFTA e agli Actor Award, con una performance già definita “straordinaria”, “perfetta”, “sensazionale”.

Dopo gli straordinari risultati al box office USA (oltre 70 milioni di dollari, stabile nella top 5 dalla sua uscita il 25 dicembre 2025, già il miglior incasso di sempre per A24) e ancora i vari riconoscimenti tra cui le recenti DGA Award nomination per Josh Safdie e la PGA Award nomination per il miglior produttore, Marty Supreme si conferma come il film cult della stagione.

Un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva, diretto con ritmo sfrenato e interpretato magistralmente da un Timothée Chalamet da Oscar (anche produttore del film). Al suo fianco, un cast stellare che include Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Tyler “The Creator” Okonma.

Prodotto da A24, Marty Supreme è diretto da Josh Safdie, anche produttore e autore della sceneggiatura con Ronald Bronstein, e uscirà nei cinema italiani il 22 gennaio 2026 con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.