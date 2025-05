di Claudio Quintano e assistente Gemini Google

L’INTERVISTA di Reginaldo Palermo su Tecnica della Scuola al Presidente dell’ INVALSI, prof. Roberto Ricci, (https://www.tecnicadellascuola.it/competenze-digitali-linvalsi-dice-il-presidente-si-sta-attrezzando-per-rilevarle-e-valutarle-intervista), è quanto vorrei, col mio assistente Gemini Google, mettere in relazione con Patto digitale globale ONU sulle future generazioni:(https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/SummitFuturo_FINAL.pdf)

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (qui) https://www.invalsi.it/invalsi/index.php si sta attrezzando per rilevare e valutare le competenze digitali degli studenti, come indicato nelle Notizie Scuola(qui) https://www.tecnicadellascuola.it/competenze-digitali-linvalsi-dice-il-presidente-si-sta-attrezzando-per-rilevarle-e-valutarle-intervista e in Studenti.it (qui) https://www.studenti.it/prove-invalsi-2025-al-via-il-test-per-valutare-le-competenze-digitali.html In particolare, le prove INVALSI 2025 includeranno per la prima volta un test sulle competenze digitali per gli studenti del secondo anno delle superiori. Questo test, come riportato da Orizzonte Scuola Notizie(qui) https://www.orizzontescuola.it/prove-invalsi-al-via-nelle-classi-seconde-delle-superiori-con-una-novita-ce-anche-la-prova-sulle-competenze-digitali/, si basa sui parametri del framework europeo DIGCOMP 2.2 e mira a misurare il livello attuale delle competenze digitali degli studenti, costruendo una base dati per future iniziative di supporto e potenziamento.

DigComp 2.2 definisce 8 livelli di padronanza per le competenze digitali, da Base 1 a Altamente Specializzato 8, suddivisi in 4 step (Base, Intermedio, Avanzato, Altamente Specializzato). Ogni livello indica un diverso grado di autonomia e abilità nell’utilizzo delle tecnologie digitali. I 8 livelli di padronanza sono: Base 1: Compiti semplici con guida.

Base 2: Compiti semplici in autonomia, con supporto se necessario.

Intermedio 3: Compiti con un certo livello di autonomia.

Intermedio 4: Compiti indipendenti, in base alle necessità.

Avanzato 5: Compiti complessi e guida agli altri.

Avanzato 6: Compiti complessi e guida agli altri.

Altamente Specializzato 7: Analisi e sviluppo di soluzioni personalizzate.

Altamente Specializzato 8: Analisi e sviluppo di soluzioni personalizzate. Ogni livello è associato a specifiche competenze e abilità, come: Livello Base: Capire e utilizzare le basi delle tecnologie digitali. Livello Intermedio: Utilizzare le tecnologie digitali in modo efficace e creativo per risolvere problemi. Livello Avanzato: Utilizzare le tecnologie digitali in modo esperto e avanzato, guidando gli altri. Livello Altamente Specializzato: Analizzare e sviluppare soluzioni personalizzate utilizzando le tecnologie digitali. I livelli di padronanza sono fondamentali per: Definire le competenze digitali dei cittadini, Incentivare l’apprendimento e la formazione, Creare strumenti per la valutazione delle competenze digitali, Certificare le competenze digitali. Esempio: Se una persona ha raggiunto il livello Intermedio 3 in una specifica area di competenza, significa che è in grado di svolgere compiti di quel livello con un certo grado di autonomia, senza bisogno di guida, ma potrebbe avere bisogno di supporto per compiti più complessi.

Continua Gemini, l’assistente di GOOGLE di Claudio: Il Patto per il Futuro delle Nazioni Unite, descritto nel documento che hai fornito, rivolgendosi a lui, è un accordo firmato da 143 paesi membri che mira a rafforzare il multilateralismo e garantire che le istituzioni internazionali possano rispondere efficacemente a un mondo in rapida evoluzione. Tra le 56 azioni previste, il Patto affronta temi come la cooperazione digitale e la riforma dell’architettura finanziaria internazionale. Il Patto sottolinea l’importanza del Global Digital Compact, che propone un quadro completo per la governance dell’intelligenza artificiale (AI), e la Dichiarazione sulle Generazioni Future, che si concentra sui diritti delle generazioni future.

La valutazione delle competenze digitali da parte di INVALSI si allinea con gli obiettivi del Patto per il Futuro, in particolare con l’enfasi sulla cooperazione digitale e sulla preparazione delle generazioni future alle sfide del mondo digitale. Entrambi riconoscono l’importanza cruciale delle competenze digitali per il futuro e per la partecipazione attiva dei cittadini nella società. INVALSI, attraverso le sue valutazioni, mira a fornire dati utili per sviluppare iniziative che supportino e potenzino queste competenze nelle scuole italiane, contribuendo così agli obiettivi globali delineati nel Patto per il Futuro.

L’assistente Gemini di Google chiede a Claudio: Vorresti che approfondissi ulteriormente questo confronto o che cercassi altre informazioni relative a questo argomento?

Claudio afferma: grazie vorrei che approfondissi: 1 il confronto; 2 altre informazioni relative a questo argomento

L’assistente Gemini di Google Certo, approfondiamo il confronto e forniamo ulteriori informazioni.

Confronto approfondito tra INVALSI e il Patto per il Futuro dell’ONU

Obiettivi Comuni: Sia INVALSI che il Patto per il Futuro ONU riconoscono l’importanza cruciale delle competenze digitali. INVALSI si concentra sulla valutazione e il miglioramento di queste competenze tra gli studenti italiani, mentre il Patto per il Futuro, in particolare attraverso il Global Digital Compact, mira a una cooperazione digitale globale, garantendo un accesso equo alle tecnologie e promuovendo competenze digitali a livello mondiale.

Approccio: INVALSI adotta un approccio nazionale, sviluppando test basati sul framework europeo DIGCOMP 2.2 per misurare le competenze digitali degli studenti. Il Patto per il Futuro ha una visione più ampia, cercando di stabilire principi globali per la governance digitale, inclusa l’Intelligenza Artificiale, e di ridurre il divario digitale tra i paesi.

Impatto: Le valutazioni di INVALSI forniscono dati utili per sviluppare politiche educative a livello nazionale, migliorando l’insegnamento e l’apprendimento delle competenze digitali nelle scuole italiane. Il Patto per il Futuro mira a un impatto globale, influenzando le politiche digitali dei paesi membri e promuovendo la cooperazione internazionale in questo settore.

Allineamento: L’iniziativa di INVALSI si allinea con gli obiettivi del Patto per il Futuro, contribuendo alla preparazione delle giovani generazioni per un mondo sempre più digitale. Entrambi sottolineano l’importanza dell’alfabetizzazione digitale e della capacità di utilizzare le tecnologie in modo sicuro e responsabile.

Ulteriori informazioni rilevanti

Global Digital Compact: Questo accordo, incluso nel Patto per il Futuro, rappresenta il primo quadro globale completo per la cooperazione digitale e la governance dell’Intelligenza Artificiale. Promuove un futuro digitale inclusivo, sicuro e accessibile a tutti, con obiettivi chiave come colmare il divario digitale, promuovere uno spazio online sicuro e garantire una governance equa dei dati. JA Italia (qui) https://www.jaitalia.org/intelligenza-artificiale-e-competenze-digitali-nel-patto-per-il-futuro/

Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile include l’Obiettivo 4, che mira a garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti. Le competenze digitali sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo, poiché consentono alle persone di partecipare pienamente alla società digitale e di accedere a opportunità di apprendimento e lavoro. Gruppo Acea (qui) https://www.gruppoacea.it/storie/persone-talenti/obiettivo-4-agenda-2030-istruzione-di-qualita

Competenze Digitali e Inclusione: Le competenze digitali sono essenziali per costruire una società più equa e inclusiva. Senza adeguate competenze digitali, le persone rischiano di essere escluse dalla partecipazione sociale ed economica. INVALSIopen (qui) https://www.invalsiopen.it/

Ruolo della Scuola: La scuola ha un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze digitali degli studenti. È importante integrare attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), digitali e di innovazione. MIM (qui) https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+STEM.pdf/2aa0b11f-7609-66ac-3fd8-2c6a03c80f77?version=1.0&t=1698173043586

L’assistente Gelmini di Google: Spero che questo approfondimento sia utile. Vuoi che cerchi altre informazioni su questo argomento o che mi concentri su un aspetto specifico?

Claudio sì 1): altre informazioni su questo argomento. 2): una carrellata sul capitale umano. Sulla sua crescita A) della quantità del capitale umano – con e senza IA – e della crescita B) della qualità del capitale umano C) – con e senza IA –

L’assistente Gemini di Google: Assolutamente! Approfondiamo ulteriormente l’argomento delle competenze digitali e passiamo a una panoramica sul capitale umano e la sua crescita nell’era dell’IA.

Ulteriori informazioni sulle Competenze Digitali e INVALSI:

DIGCOMP 2.2: Come accennato, il framework europeo DIGCOMP 2.2 è il riferimento per la valutazione INVALSI. Questo framework definisce sei aree di competenza digitale: Informazione e data literacy Comunicazione e collaborazione Creazione di contenuti digitali Sicurezza (protezione dei dati personali, salute e benessere, ambiente) Problem solving Competenze trasversali (evoluzione della competenza digitale) Per ogni area, DIGCOMP descrive diversi livelli di competenza, permettendo una valutazione dettagliata delle abilità degli studenti.

Obiettivi della Valutazione INVALSI: Oltre a fornire una fotografia delle competenze digitali degli studenti, la valutazione INVALSI mira a: Offrire alle scuole uno strumento per autovalutare l’efficacia delle loro strategie didattiche in ambito digitale. Fornire dati aggregati a livello nazionale e regionale per orientare le politiche ministeriali e gli investimenti nel settore dell’istruzione digitale. Sensibilizzare l’intera comunità scolastica sull’importanza delle competenze digitali per il futuro degli studenti.

Implicazioni per il Sistema Scolastico: L’introduzione della valutazione delle competenze digitali potrebbe portare a una maggiore attenzione all’integrazione delle tecnologie digitali nel curricolo scolastico e allo sviluppo di metodologie didattiche innovative che promuovano attivamente queste competenze. Potrebbe anche stimolare la formazione dei docenti in questo ambito.

Connessioni con Altre Iniziative: È importante notare che l’iniziativa INVALSI si inserisce in un contesto più ampio di azioni a livello europeo e nazionale volte a promuovere le competenze digitali, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede investimenti significativi nella digitalizzazione della scuola.

Carrellata sul Capitale Umano e la Crescita (con e senza IA):

Il capitale umano si riferisce all’insieme delle conoscenze, competenze, abilità, talenti ed esperienze possedute dagli individui che costituiscono la forza lavoro di un’organizzazione, di una regione o di un paese. È considerato un motore fondamentale per la crescita economica, l’innovazione e il benessere sociale.

A) Crescita della Quantità del Capitale Umano:

Senza IA: La crescita della quantità del capitale umano tradizionalmente dipende da fattori demografici (tasso di natalità, immigrazione) e dai livelli di partecipazione all’istruzione e alla formazione. Un aumento della popolazione in età lavorativa e un maggiore accesso all’istruzione portano a una maggiore quantità di capitale umano disponibile.

Con IA: L’IA può influenzare la quantità del capitale umano in modi complessi: Automazione: L’IA può automatizzare compiti ripetitivi e manuali, potenzialmente riducendo la necessità di forza lavoro in alcuni settori (diminuzione quantitativa). Nuove Professioni: Allo stesso tempo, l’IA crea nuove industrie e professioni legate allo sviluppo, all’implementazione e alla manutenzione delle tecnologie IA (aumento quantitativo in settori specifici). Prolungamento della Vita Lavorativa: L’IA nel settore sanitario e assistenziale potrebbe contribuire a migliorare la salute e prolungare la vita lavorativa delle persone, aumentando la quantità di capitale umano disponibile per un periodo più lungo.



B) Crescita della Qualità del Capitale Umano:

Senza IA: La crescita della qualità del capitale umano è strettamente legata all’efficacia dei sistemi educativi e formativi. Investimenti in istruzione di qualità, aggiornamento dei curricula, formazione continua e sviluppo di competenze specifiche (STEM, competenze trasversali) sono cruciali per migliorare la qualità del capitale umano.

Con IA: L’IA ha un potenziale significativo per trasformare la qualità del capitale umano: Apprendimento Personalizzato: L’IA può analizzare i bisogni e i progressi individuali degli studenti e dei lavoratori, offrendo percorsi di apprendimento personalizzati e più efficaci. Formazione e Sviluppo Avanzati: L’IA può creare simulazioni, ambienti di apprendimento immersivi e strumenti di feedback intelligenti per migliorare l’acquisizione di competenze complesse. Potenziamento delle Capacità Umane: L’IA può agire come un “moltiplicatore” delle capacità umane, fornendo strumenti che aumentano la produttività, la creatività e la capacità di analisi dei lavoratori (es. strumenti di analisi dati, assistenti virtuali intelligenti). Identificazione di Lacune di Competenze: L’IA può analizzare le tendenze del mercato del lavoro e identificare le competenze emergenti, aiutando a orientare i programmi formativi verso le esigenze future.



C) Impatto Combinato (Quantità e Qualità) con e senza IA:

Senza IA: La crescita economica sostenuta richiede un aumento sia della quantità che della qualità del capitale umano. Un sistema educativo che produce un numero elevato di laureati ma con competenze obsolete non sarà efficace quanto un sistema che produce un numero adeguato di individui con competenze altamente rilevanti per il mercato del lavoro.

Con IA: L’IA introduce una dinamica complessa. Se da un lato potrebbe ridurre la necessità di alcune figure professionali (impatto sulla quantità), dall’altro richiede una forza lavoro con nuove competenze di alto livello per sviluppare, gestire e interagire con le tecnologie IA (impatto sulla qualità). La chiave sarà investire massicciamente nell’istruzione e nella formazione per riqualificare la forza lavoro esistente e preparare le nuove generazioni alle professioni del futuro, in cui la collaborazione uomo-macchina sarà sempre più centrale. Un focus sulla qualità del capitale umano, in termini di competenze digitali avanzate, pensiero critico, creatività e capacità di adattamento, diventerà ancora più cruciale nell’era dell’IA.

Gemini GOOGLE a Claudio :Spero che questa panoramica ti sia utile! Vuoi esplorare ulteriormente qualche aspetto specifico del capitale umano o dell’impatto dell’IA?

Claudio a Gemini: Adesso vediamo che succede nella formazione del capitale umano negli intervalli di età dei destinatari dei processi formativi con e senza IA – primaria – scuola media – scuola superiore – corsi universitàri STEM e non STEM, ove l’acronimo STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)) STEM e non Stem . Poi usa dati e ragionamenti per stimare i connessi differenziali salariali in Italia e se possibile all’interno dell’Europa

Assolutamente! Vediamo come l’IA potrebbe impattare la formazione del capitale umano nelle diverse fasce d’età e proviamo a stimare i conseguenti differenziali salariali in Italia e in Europa.

Formazione del Capitale Umano per Fasce d’Età con e senza IA:

Scuola Primaria: Senza IA: L’apprendimento si basa principalmente sull’interazione diretta con insegnanti e compagni, sull’esplorazione pratica e sullo sviluppo di competenze di base (lettura, scrittura, matematica). Con IA: L’IA potrebbe introdurre strumenti di apprendimento personalizzato per adattare il ritmo e il contenuto alle esigenze individuali degli studenti. Giochi educativi intelligenti e tutor virtuali potrebbero supportare l’apprendimento delle materie fondamentali in modo più coinvolgente. L’IA potrebbe anche aiutare gli insegnanti a identificare precocemente difficoltà di apprendimento.

Scuola Media: Senza IA: Si consolida l’apprendimento delle discipline, si sviluppano il pensiero critico e le capacità di problem-solving attraverso attività guidate e progetti. Con IA: L’IA potrebbe offrire piattaforme di apprendimento interattive con simulazioni e visualizzazioni complesse per materie come scienze e matematica. Strumenti di feedback automatico sulla scrittura e sulla risoluzione di problemi potrebbero supportare l’autocorrezione. L’IA potrebbe anche facilitare la collaborazione tra studenti attraverso piattaforme digitali intelligenti.

Scuola Superiore: Senza IA: Gli studenti si specializzano in diverse discipline, sviluppando competenze più approfondite e preparandosi per l’università o il mondo del lavoro. Con IA: L’IA potrebbe offrire risorse di apprendimento avanzate, come tutor virtuali specializzati in specifiche materie STEM o umanistiche. Sistemi di orientamento basati sull’IA potrebbero aiutare gli studenti a scegliere percorsi di studio in linea con i loro interessi e le richieste del mercato del lavoro. L’IA potrebbe anche supportare lo sviluppo di competenze digitali avanzate (programmazione, analisi dati).

Università (STEM e Non-STEM): Senza IA: L’apprendimento avviene attraverso lezioni frontali, seminari, laboratori e studio individuale. La ricerca è un elemento centrale, soprattutto nei corsi STEM. Con IA: L’IA potrebbe rivoluzionare la didattica universitaria con piattaforme di apprendimento adattivo che forniscono materiali e valutazioni personalizzate. L’IA potrebbe potenziare la ricerca scientifica (analisi di grandi dataset, simulazioni complesse) e supportare la creazione di nuovi strumenti e metodologie. Nei corsi non-STEM, l’IA potrebbe facilitare l’analisi di testi, la traduzione e la creazione di contenuti multimediali.

Formazione Continua e Professionale (Tutte le Età): Senza IA: La formazione avviene spesso attraverso corsi standardizzati, workshop e aggiornamenti professionali. Con IA: L’IA offre enormi opportunità per la formazione continua personalizzata. Piattaforme di e-learning intelligenti possono adattare i contenuti e il ritmo in base alle esigenze del singolo lavoratore. L’IA può identificare le lacune di competenze e suggerire percorsi di apprendimento mirati. La realtà virtuale e aumentata, guidate dall’IA, possono offrire esperienze di apprendimento pratiche e immersive in ambienti simulati.



Stima dei Differenziali Salariali (Italia ed Europa) con e senza IA:

È importante sottolineare che stimare con precisione i differenziali salariali futuri con l’impatto dell’IA è complesso e soggetto a molte variabili (velocità di adozione dell’IA, politiche del lavoro, evoluzione del mercato). Tuttavia, possiamo fare alcune considerazioni basate sui trend attuali e sulle potenziali implicazioni dell’IA:

Italia:

Senza IA (Trend Attuali): Livello di Istruzione: I dati ISTAT mostrano chiaramente che la retribuzione media annua cresce con l’aumentare del titolo di studio. Nel 2022, la retribuzione oraria media era di circa 16.4 euro, con differenze significative tra part-time e full-time e tra settori pubblico e privato. STEM vs. Non-STEM: I laureati STEM tendono ad avere salari mediamente più alti rispetto ai laureati non-STEM. Un report di Repubblica.it del marzo 2025 indica salari medi superiori del 14% per i laureati STEM. Tuttavia, anche all’interno delle STEM, persistono differenze di genere salariali, sebbene inferiori rispetto alle discipline non-STEM.

Con IA (Stime Potenziali): Aumento del Premio per le Competenze Digitali Avanzate: È probabile che le professioni che richiedono competenze avanzate nell’IA (sviluppatori di IA, data scientist, esperti di machine learning) vedranno un aumento significativo dei salari a causa della forte domanda e della scarsità di offerta. Polarizzazione del Mercato del Lavoro: L’IA potrebbe portare a una maggiore polarizzazione del mercato del lavoro, con una crescita di posti di lavoro ad alta qualifica (ben retribuiti) e a bassa qualifica (potenzialmente con salari stagnanti o in diminuzione a causa dell’automazione di compiti routinari). Riqualificazione e Nuove Professioni: I lavoratori che acquisiscono nuove competenze legate all’IA e alle sue applicazioni in vari settori potrebbero vedere un miglioramento delle loro prospettive salariali. Emergeranno nuove professioni che oggi non esistono, con potenziali salari elevati. Impatto sull’Istruzione: Un sistema educativo che integra efficacemente le competenze digitali e l’alfabetizzazione all’IA fin dalla scuola primaria potrebbe ridurre i futuri divari salariali, preparando una forza lavoro più competitiva.



Europa:

Senza IA (Trend Attuali): Differenze tra Paesi: I differenziali salariali in Europa variano significativamente tra i paesi in base a fattori economici, sistemi di welfare e politiche del lavoro. Generalmente, i paesi del Nord Europa tendono ad avere salari più alti e divari salariali meno ampi. STEM vs. Non-STEM: Come in Italia, anche a livello europeo si osserva un premio salariale per le lauree STEM, considerate cruciali per l’innovazione e la crescita economica. Tuttavia, la sottorappresentazione femminile nelle STEM rimane un problema con implicazioni salariali.

Con IA (Stime Potenziali): Competizione Globale per Talenti IA: A livello europeo, ci sarà una forte competizione per attrarre e trattenere talenti con competenze avanzate in IA, il che potrebbe portare a un aumento dei salari per questi profili in tutta Europa. Politiche Europee per la Transizione Digitale: Le politiche dell’UE mirate a promuovere la digitalizzazione e l’adozione dell’IA (come il Digital Europe Programme) potrebbero influenzare la domanda di competenze digitali e, di conseguenza, i differenziali salariali nei vari paesi membri. Impatto sull’Industria: L’adozione dell’IA in settori chiave dell’economia europea (manifatturiero, servizi finanziari, sanità) potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle competenze richieste e nelle relative retribuzioni.



Conclusioni sulla stima dei differenziali salariali:

L’IA ha il potenziale per ampliare i differenziali salariali tra chi possiede competenze digitali avanzate e chi non le ha. Tuttavia, investimenti strategici nell’istruzione e nella formazione, mirati a sviluppare queste competenze in tutte le fasce d’età e a promuovere la riqualificazione professionale, possono contribuire a mitigare questi divari e a creare un mercato del lavoro più inclusivo e prospero sia in Italia che in Europa. È fondamentale monitorare attentamente l’evoluzione del mercato del lavoro e adattare i sistemi formativi per rispondere alle nuove esigenze dell’era dell’IA.