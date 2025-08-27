Dai restauratori agli insegnanti: al Suor Orsola via a iscrizioni e prove di ammissione per le lauree abilitanti

Dai restauratori agli educatori professionali, dai pedagogisti agli insegnanti della scuola per l’infanzia e della scuola primaria. A Napoli l’Università Suor Orsola Benincasa, la più antica libera Università italiana, è tra gli Atenei del nostro Paese con la maggiore concentrazione di corsi di laurea nel settore degli studi umanistici direttamente abilitanti alle professioni. E si prepara ad un intenso calendario di test d’ingresso per molti dei corsi di laurea di questo tipo.

Il Suor Orsola è la prima Università italiana per numero di posti disponibili (690) per il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (iscrizioni al test d’ingresso aperte fino all’8 settembre), che è l’unico corso di laurea in Italia direttamente abilitante all’insegnamento (nella scuola primaria e dell’infanzia) e per numero di posti disponibili nei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Ma c’è di più perché, grazie alla legge n.55 del 2024, in Italia sono stati finalmente istituiti gli Albi delle professioni pedagogiche ed educative ed oggi i laureati del Suor Orsola in Scienze dell’educazione (L-19) e in Consulenza pedagogica (LM-85 ed LM-57) potranno iscriversi all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici, nel primo caso, e all’Albo dei Pedagogisti, nel secondo.

Anche i Corsi di laurea in Scienze del servizio sociale (immatricolazioni ad accesso libero) e in Psicologia (iscrizioni ai test d’ingresso aperte fino al 21 settembre) sono finalizzati ad un immediato inserimento professionale con l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali o degli psicologi (che hanno entrambi una sezione B per i laureati triennali e una sezione A per i laureati magistrali).

Anche quest’anno ci saranno ad inizio ottobre (con iscrizioni aperte fino al 30 settembre) i test d’ingresso per l’iscrizione ad un altro dei corsi di laurea direttamente abilitanti del Suor Orsola: il corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro del patrimonio culturale, uno dei pochissimi in Italia direttamente abilitante all’esercizio della professione del restauratore. Un corso di laurea che quest’anno ha aperto anche i cantieri didattici a Caivano nell’ambito del piano di interventi straordinari disposto dal governo italiano, e che rappresenta per i suoi numeri ristretti una vera e propria “Scuola” di restauro aperta soltanto a 20 studenti.

E proprio il numero programmato, anche laddove non è ministerialmente imposto, è un altro dei ‘marchi di fabbrica’ del Suor Orsola. Una scelta che consente una metodologia didattica con numeri ristretti (un rapporto di 25 a 1 tra studenti e docenti) e che, come raccontano gli ultimi dati AlmaLaurea sui laureati italiani, consente anche una grande produttività della ‘cura’ del singolo studente con il 78% degli allievi che si laurea nei tempi, un dato superiore di quasi venti punti alla media nazionale. “Accanto ai molti corsi di laurea direttamente abilitanti per diverse professioni – sottolinea il Rettore, Lucio d’Alessandro – possiamo vantare con orgoglio e con dati certificati che i nostri percorsi di laurea risultano particolarmente ‘abilitanti’ sul mercato del lavoro perché da lunghi anni progettiamo ed aggiorniamo costantemente la nostra offerta formativa insieme con il mondo delle imprese e del lavoro calibrandola anche sulle specifiche competenze che aumentano l’appeal delle skills dei nostri laureati”.