Dai Tribunali a via Chiaia: il take away di Donna Sofia

Locale: Pizzeria Donna Sofia a Chiaia

Tipologia: Pizzeria, Streetfood, Asporto con tavolini

Indirizzo: Via Chiaia 188, Napoli

Prezzo: €-€€

Nel cuore di Napoli, circondata da negozi di vestiti e scarpe, sorge una delle sedi di Donna Sofia, ben nota ai cultori delle pizze di via dei Tribunali. Via Chiaia non è solo moda e b&b: pizzerie d’asporto e bar si aggregano ai tanti negozi che popolano la strada, arricchendo ulteriormente la via che collega il moderno e l’antico. La pizzeria è sita all’angolo che unisce una delle maggiori vie commerciali di Napoli ai Quartieri Spagnoli e Corso Vittorio Emanuele, regalando una splendida visuale dei “Gradoni di Chiaia”, che i turisti sono soliti immortalare nelle loro foto.

Essendo di natura un locale d’asporto, lavora in maniera eccellente con i fritti. La scrupolosa attenzione dedicata agli antipasti è ovviamente dettata dal notevole flusso di turisti e giovani, e la loro tendenza a preferire un pasto alla mano piuttosto che sedersi a consumare. Il punto forte del locale è rappresentato dalla frittatina: dalla classica con besciamella e pepe alle più particolari, rientrano tutte indubbiamente tra le più buone e leggere della città. La fantasia del titolare Enzo Zarelli, avallata dall’indubbia qualità delle mani di chef Raffaele Marigliano, permette al cliente di selezionare tra una vasta gamma i fritti da mangiare per strada o da gustare in attesa della pizza.

La margherita è delle più tradizionali ed è al contempo affiancata da creazioni nate da una grande voglia di innovazione: il menù è infatti in continuo aggiornamento, sono già state introdotte nuove combinazioni dal sapore squisitamente estivo.

Oltre alla nuovissima “Profumo d’estate” e “Riviera”, il menu offre ampia scelta tra la “Marechiaro”, una focaccia a base di salmone, e la “Amalfitana”, indirizzata a chi preferisce il tonno.

Insomma, Donna Sofia riesce ad offrire un’esperienza a 360°, da vera pizzeria, nonostante la sua natura di locale d’asporto. Chi vive a Napoli avrà spesso adocchiato il locale, normalmente circondato da orde di ragazzi e turisti, pronti a viziarsi con le specialità napoletane.

