Dal 10 ottobre a Napoli il Congresso campano di reumatologia

Il 10 ed 11 ottobre presso l’Hotel Excelsior di Napoli in Via Partenope avrà luogo il Congresso campano di Reumatologia 2025, organizzato e presieduto da Enrico Tirri, Direttore Uosd di Reumatologia all’Ospedale del Mare – Napoli, delegato regionale per la Campania della Società italiana di reumatologia (Sir), consigliere nazionale Fondazione italiana ricerca in reumatologia (Fira). Presidente onorario del Congresso è Raffaele Scarpa.

La reumatologia ha vissuto negli ultimi anni una straordinaria evoluzione grazie alle importanti acquisizioni offerte dalla ricerca scientifica. Obiettivo del congresso, quindi, è affrontare in modo multidisciplinare i diversi ambiti delle malattie reumatologiche grazie all’intervento degli esperti impegnati nell’attività clinica e di ricerca, per fornire un aggiornamento sulle più importanti patologie. Saranno trattati temi legati all’ Artrite Reumatoide, all’artrite psoriasica, alla spondilite anchilosante, alle interstiziopatie polmonari secondarie e alle patologie reumatiche sistemiche.

Ampio spazio sarà dedicato allo sviluppo di nuove molecole e di nuovi schemi terapeutici nel trattamento delle artriti, delle connettiviti, delle vasculiti, dell’osteoporosi, ma anche alla presentazione delle ultime novità terapeutiche in tema di malattie sistemiche complesse come il Lupus eritematoso sistemico e la Sclerosi Sistemica oltre alle vasculiti come la Granulomatosi eosinofila con poliangioite (Egpa).

Riflettori puntati anche sul contributo dell’Intelligenza Artificiale in Reumatologia e, in accordo con la Società Italiana di Reumatologia (Sir), sulla prevenzione delle malattie reumatiche.

Infine, si parlerà di vaccinazioni nel malato reumatico. Il Congresso vedrà l’ampia partecipazione delle associazioni dei pazienti.