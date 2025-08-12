Dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo





ROMA (ITALPRESS) – Dal 15 settembre al 14 novembre sarà possibile presentare le domande per accedere al bonus psicologo per il 2025. Lo rende noto l’Inps, che ha individuato la finestra temporale d’intesa con il ministero della Salute, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sul riparto delle risorse. Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito Isee in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine professionale. La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente ed esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’Inps, dove sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l’assegnazione del bonus.

/gtr