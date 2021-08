Dal 20 agosto al Pan di Napoli la mostra Blind Art dell’artista non vedente Giacomo Pietoso

Dal 20 agosto al 1° settembre, il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli ospiterà la mostra “Blind Art” dell’artista non vedente Giacomo Pietoso, a cura di Anna Esposito e Monica Picardi. L’esposizione, prodotta dall’Associazione Culturale “Colorando i Pensieri”, è promossa in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo e conta sulla media partnership di Rai pubblica utilità e sul patrocinio del Consiglio regionale della Campania. Il tema scelto per la mostra è “La rinascita“. In questa iniziativa, l’artista e scrittore, non vedente, ha mostrato la volontà di esporre opere dalla serie “Gli alberi della vita“, simbolo di rinascita e positività. Il messaggio che si vuole trasmettere ai visitatori della mostra va un po’ oltre il senso stesso dell’estetica, infatti lo stile dell’artista si contraddistingue in maniera originale, esprimendo attraverso gli occhi del cuore la bellezza che circonda tutti. La disabilità viene vista come un punto di partenza e come uno sprone a non fermarsi davanti alle difficolta`, ma viverle come un’opportunità. Secondo Giacomo Pietoso “l’espressione artistica è la rivoluzione moderna da trasmettere a tutte le generazioni, ritrovando un dialogo concreto e costruttivo tra di loro”.

“Crediamo che la forma artistica possa stimolare e aiutare, con leggerezza e semplicità, l’apprendimento e l’assimilazione di concetti importanti – spiegano le curatrici -. “Blind Art” è un progetto emozionale, pratico, immediato e semplice, come la natura dell’arte stessa. Consiste nel portare alla luce le emozioni, i sentimenti e tutto ciò che spesso resta intrappolato nel profondo dell’anima, attraverso le grandi pennellate di colore delle opere. Stiamo attraversando un momento difficile e crediamo che la bellezza dell’arte sia capace di rendere il colore delle anime più vivo. Semplicemente fermandosi a guardare un’opera d’arte il visitatore porta via con se´ un sentimento, un’emozione, la bellezza. L’arte come mezzo veicolare del sentimento più profondo che e` dentro ognuno di noi”.L’artista è attivamente impegnato e presente in varie gallerie d’arte in Italia, in Europa e all’estero. Nell’agosto 2021 riceverà il Leone d’oro per le arti visive ed esporrà a New York con una personale di poesia e pittura. Ha ricevuto importanti riconoscimenti artistici culturali per la sua eclettica personalità di poeta, pittore, scrittore. La sua continua crescita artistica è testimoniata dalle molteplici lodi e critiche artistiche.

A Monreale, dove ha inaugurato una sua personale nel settembre 2020, Vittorio Sgarbi ha definito i suoi lavori “belli, liberi e intelligenti”, la sua tecnica “spirituale” e ha aggiunto che “costruisce dall’interno all’esterno: dall’anima direttamente alla realtà, senza mediazioni. Questo produce una ribellione dello spirito contro la materia e quindi gli occhi dell’anima sono la base di partenza della sua poetica. L’occhio interno si sostituisce a quello esterno”. Nel 2021 è stato inserito nell’annuario internazionale degli artisti contemporanei, edito da Mondadori, con un dossier a cura di Sgarbi.

In occasione del vernissage del 20 agosto, alle ore 18 del 20 agosto, nella sala di Stefano del Pan – Palazzo delle Arti di Napoli, l’Associazione culturale “Colorando i Pensieri” presenta il catalogo edito Giorgio Mondadori dal titolo “L’albero della vita. Poesie e dipinti di Giacomo Pietoso”. Tra gli ospiti confermati: Carlo Motta, responsabile editoriale del Cam – Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori, Andrea Piatto, presidente del Consiglio Comunale di Acerra e l’artista Giacomo Pietoso, modera la giornalista Emma Di Lorenzo. Il finissage è fissato per il 1° settembre alle ore 18: ospite della serata Franco di Mare, giornalista e direttore di Rai 3.