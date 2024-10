Dal 2025 a Caserta operativa una nuova azienda speciale

Sarà operativa dal primo gennaio 2025 la nuova azienda speciale consortile – denominazione «Distretto Regio di Caserta – C01» – che si occuperà dei servizi per il rafforzamento del welfare nei comuni di Caserta, San Nicola La Strada , Casagiove e Castel Morrone. È emerso nel corso dell’ultima riunione del Cda dell’azienda, tenutasi al Comune di Caserta, cui hanno partecipato i sindaci degli enti coinvolti. «Parte un nuovo, fondamentale capitolo – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, che è anche presidente del cda dell’azienda «Distretto Regio» – delle politiche sociali nei Comuni di Caserta, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone. L’azienda speciale consentirà di avere strumenti più efficaci per affrontare le tematiche legate al sostegno degli utenti in condizioni di fragilità. Dalla prossima settimana saranno perfezionate le procedure con la definitiva approvazione assembleare e il rispettivo avvio degli interventi da riprogrammare nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale C01. Pertanto, dal nuovo anno l’ambito sociale avrà a disposizione una struttura organizzativa che garantirà l’efficacia delle azioni e la tempestività necessaria per dare risposte puntuali al sistema del welfare territoriale nei quattro comuni. La priorità – ha concluso Marino – dell’azienda è garantire il supporto alle persone in difficoltà, rafforzando la lotta alle nuove povertà”