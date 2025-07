Dal 28 luglio lo Jesolo Dance Festival: stage, performance e spettacoli dal vivo

di Massimiliano Craus

Jesolo ombelico del mondo della danza con Maria Meoni e la MMEventi capace ancora una volta di muovere il popolo della danza in giro per l’Italia. Oltre alla tournée del Veneto Junior Ballet, la visionaria ma al contempo concretissima direttrice artistica sta tirando la volata al suo Jesolo Dance Festival, creatura tra le più preziose della MMEventi, in scena dal 28 luglio al primo agosto. Tutto pronto, dunque, nelle location del Palacornaro e di Piazza Milano a Jesolo con un ricco programma di stage, performance e spettacoli dal vivo. Il festival si aprirà ufficialmente domenica 27 luglio in Piazza Milano con “Showcase”, spettacolo a cura del Veneto Junior Ballet, con la regia e le coreografie di Milena di Nardo, Giorgio Azzone e Mino Viesti. Una serata all’insegna dell’eccellenza giovanile e poi, dal 28 luglio, il Palacornaro si trasformerà in un laboratorio artistico aperto: cinque giornate intense di stage di danza classica, modern, contemporanea e teatro, pensati per danzatori di ogni livello che desiderano perfezionarsi, confrontarsi e crescere sotto la guida di docenti di livello nazionale e internazionale. Ma non basta, la grande novità di quest’anno sarà un focus dedicato al virtuosismo nel balletto classico, per approfondire tecnica, dinamica ed espressività nei repertori più brillanti del panorama accademico. A chiudere il festival, il 1° agosto in Piazza Milano, il tradizionale Gala delle realtà coreutiche territoriali, che vedrà esibirsi scuole e gruppi provenienti da tutta Italia, sotto la direzione artistica di Maria Meoni, in un grande abbraccio collettivo alla danza come linguaggio universale. Una Jesolo, dunque, con un programma ricco ed un parterre altrettanto attesissimo dal popolo della danza. A cominciare da Marisa Caprara per il classico e Milena Di Nardo per classico e punte, Thomas Signorelli con il laboratorio di Modern e Contemporaneo, Mino Viesti per il Modern, Massimo Gerardi con il laboratorio di Contemporaneo e Giorgio Azzone nel Contemporaneo. Chi meglio di questo cast avrebbe potuto consolidare il format della MMEventi? “Il Jesolo Dance Festival è un’iniziativa che unisce formazione, spettacolo e condivisione – spiega alla stampa Maria Meoni – valorizzando il talento e promuovendo la cultura della danza in uno dei luoghi più iconici della Riviera Adriatica. Del resto chi mi conosce sa bene quanti sforzi operiamo in lungo e largo per la Penisola cercando e trovando giovani talenti e professionisti amati per alzare l’asticella di un movimento artistico e culturale troppo spesso bistrattato. Anche con lo Jesolo Dance Festival ci proponiamo di educare la nuova generazione danzante al salto di qualità”. Del resto Lo Jesolo Dance Festival è il trampolino di lancio per molti giovani talenti già pronti al mondo del lavoro nazionale ed internazionale, con una vetrima impareggiabile che lo stesso Veneto Junior Ballet offre a 360°. Tuttavia per maggiori info sulla MMEventi, sulla tournée del Veneto Junior Ballet e per le iscrizioni agli stage scrivere direttamente a maria.danza69@gmail.com o consultare il sito web.