Dal 3 luglio meno fermate per i treni Napoli-Sorrento. Fedele (Atex) esulta: Finalmente, una nostra vittoria

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal presidente di Atex Campania, Sergio Fedele

Ci siamo riusciti… La nostra proposta (presentata con altre associazioni oltre 1 anno fa al Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina coordinata dal Prefetto) di rendere operativo un nuovo percorso sulla linea Napoli – Sorrento, diviene realtà. Finalmente, dal 3 luglio, per coloro che viaggiano sulla Napoli- Sorrento non ci saranno più le numerosissime e interminabili soste nei Comuni che precedono i Comuni della Penisola Sorrentina. Il primo tratto Napoli-Torre Annunziata sarà SEMPRE direttissimo per poi collegarsi a Pompei, Castellammare e Penisola Sorrentina.

Abbiamo più volte evidenziato gli aspetti positivi per questo percorso.

Abbiamo motivato questa esigenza in modo chiarissimo al punto che i Sindaci degli altri Comuni hanno dovuto accettare questa decisione.

Il nostro ruolo lo stiamo svolgendo, insieme ad altre Associazioni, con tutte le nostre forze.

Abbiamo ottenuto il Tavolo Accessibilità del Prefetto.

Abbiamo ottenuto la procedura delle targhe alterne (era inizialmente prevista solo con poche deroghe ed invece…)

Abbiamo chiesto e ottenuto l’incremento di autobus da Napoli a Sorrento (anche se insufficiente)

Abbiamo proposto questo nuovo percorso che finalmente libera il tratto per Sorrento dalle fermate nei Comuni che precedono.

Non è finita…

Abbiamo chiesto la Metropolitana Sorrentina che può essere subito operativa…

Abbiamo chiesto di coinvolgere al Tavolo della Prefettura il Ministero dei Trasporti, Fs e Msc per valutare un ulteriore nuovo percorso Roma-Napoli- Pompei (alta velocità) e interscambio per il collegamento all’attuale tratto Eav in Penisola Sorrentina.

Nonostante il ruolo che abbiamo avuto, si è deciso di non convocarci più alle riunioni in Prefettura…

Abbiamo chiesto al Prefetto di riconvocarci sia per il ruolo che abbiamo avuto ma soprattutto per quello che potremo continuare ad avere.