Dal 30 novembre al 12 dicembre all’Expo di Dubay la Cop 28, Conferenza Onu sui cambiamenti climatici

In pochi giorni, dopo due interventi fatti, circa la crisi climatica su ildenaro.it, un terzo articolo, oggi, per iniziare una serie di interventi in cui cop 28, a partire dai suoi primi passi, farà da pivot per la complessa materia agitata dai gravi problemi climatici, in particolare quella dell’alta temperatura che ci attanaglia. Lo sfondo degli eventi organizzativi a Dubai, del prossimo dicembre verranno legati all’attività di studio, ricerca e comunicazione dell’Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), di cui l’ex Ministro del Governo Draghi, Enrico Giovannini è il direttore del Comitato Scientifico, alla stessa maniera delle puntate scritte nel corso della organizzazione del recente Festival ASVIS dello Sviluppo Sostenibile.

Qui di seguito i dati delle informazioni del 17 e del 21 giugno:

2 ) Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), la conferenza stampa ASviS – 21 Giugno 2023 (qui)

Il 23 Marzo scorso, il dr. Ivan Manzo, del segretariato ASVIS, presenta UN EDITORIALE dal titolo “Proseguono a rilento i negoziati sulla crisi climatica in vista della Cop 28” (qui) che condivide il bandolo della matassa a coloro che vivranno questa marcia, che è senza dubbio forzata, delle tappe intermedie dei negoziati sul cambiamento climatico “con il duplice scopo di affinare quanto deciso nelle scorse Cop (Conference of parties) e di preparare il programma di lavoro della prossima (Cop 28) che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre negli Emirati Arabi, a Dubai”.