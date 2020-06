Dal 4 al 6 al via Wmf, il primo festival su innovazione ai tempi del Covid

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Il primo Festival dedicato all’Innovazione al tempo del Covid-19 è italiano: il Wmf – il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – il 4, 5 e 6 giugno presenta il Wmf Online – Edizione Diffusa, rivelando un format ibrido che unirà lo scenario tradizionale del Palacongressi di Rimini e Ieg, riaperto per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria, a una lunga serie di collegamenti in live streaming e alla trasmissione di sale tematiche da luoghi culturali e sportivi della penisola, per uno sviluppo di interventi e contributi senza precedenti, che coinvolgerà luoghi da tutto il mondo ed eccellenze italiane.