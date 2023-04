Dal 7 al 10 settembre Moto Guzzi Open House a Mandello del Lario

MANDELLO DEL LARIO (LECCO) (ITALPRESS) – Tornano a settembre le giornate di festa di Moto Guzzi. A Mandello del Lario l’appuntamento è dal 7 al 10 settembre per l’edizione 2023 di Moto Guzzi Open House. Dopo le grandi celebrazioni del centenario, nel settembre dello scorso anno, Moto Guzzi chiama a raccolta tutti i suoi appassionati per iniziare un nuovo affascinante secolo di storia. Nel secondo weekend di settembre lo stabilimento di Mandello del Lario, vera mecca per ogni appassionato motociclista, aprirà le sue porte per accogliere e far divertire migliaia motociclisti che, come da tradizione, arriveranno da ogni parte del mondo. E con loro tante famiglie e turisti che potranno vivere una grande festa nello straordinario scenario del fine estate sul ramo orientale del lago di Como.

Come sempre sarà ricco il programma di eventi e iniziative che caratterizzeranno le giornate, il villaggio interno alla fabbrica sarà il tradizionale epicentro dei festeggiamenti mentre il Museo Storico, recentemente ristrutturato e con tutta la magnifica collezione di moto completamente restaurata, sarà meta obbligata per migliaia di visitatori. La festa di Moto Guzzi coinvolgerà come sempre l’intera comunità di Mandello del Lario, la Municipalità e la cittadinanza sono pronte a rendere indimenticabile il weekend di festa, locali e negozi saranno aperti per accogliere al meglio tutti gli ospiti dell’Open House 2023.

