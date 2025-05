Dal Bancomat allo smartphone: come gli italiani stanno cambiando modo di pagare

Introduzione: Oltre il contante, verso l’economia mobile

Per la prima volta nel 2024 il valore dei pagamenti digitali ha superato quello regolato in contanti, toccando 481 miliardi di euro e il 43 % dei consumi nazionali, come riportato da Repubblica. A trainare la svolta sono la diffusione degli smartphone, l’effetto delle norme PSD2 (che hanno aperto i conti bancari a terze parti) e una serie di incentivi pubblici al cashless.

Questa transizione non riguarda solo l’e‑commerce: l’Osservatorio Innovative Payments 2025 stima che i pagamenti contactless nei negozi fisici abbiano sfiorato 291 miliardi di euro, pari a quasi il 90 % di tutte le transazioni elettroniche. Il contante resiste fra gli over‑65 e nei segmenti legati all’economia informale, dove il digital divide è ancora tangibile.

La nuova geografia dei pagamenti in Italia

Il mosaico dei metodi di pagamento si è arricchito di attori globali e soluzioni domestiche. I portafogli digitali su smartphone e wearable valgono 56,7 miliardi di euro (+53 % sul 2023). Nel gaming e nei videogiochi la spesa con carte Visa in Europa è cresciuta del 16,7 % su base annua; in Italia oltre il 70 % dei gamer effettua transazioni regolarmente, secondo uno studio Visa.

Le carte di credito non scompaiono, ma la crescita avviene tramite le loro versioni tokenizzate nei wallet, che eliminano la plastica al momento del pagamento. Un altro indicatore della trasformazione è il Buy Now Pay Later, arrivato a 6,8 miliardi di euro nel 2024 (+46 % YoY), soprattutto in moda e tecnologia.

Fintech domestiche in ascesa

Postepay, l’infrastruttura parallela

Con oltre 30 milioni di carte emesse e 87,1 miliardi di euro di transato nel 2024, Postepay rappresenta un vero sistema di pagamento alternativo. Più di 10 milioni di carte Evolution (con IBAN) alimentano un wallet digitale che coinvolge anche fasce di popolazione prive di conti tradizionali.

Bancomat Pay, il circuito nazionale in versione app

Bancomat Pay conta 12,4 milioni di utenti e beneficia di un bacino potenziale di 30 milioni di carte PagoBancomat. Le operazioni e‑commerce 2023 sono cresciute del 214 %, spingendo l’app ben oltre il POS tradizionale. L’accordo Nexi–Amazon, annunciato nel 2024, dovrebbe ampliare ulteriormente la platea online.

Satispay, il challenger under‑35

La scale‑up piemontese supera i 5 milioni di utenti e 380 000 merchant. Dal micro‑pagamento al welfare aziendale, Satispay sfrutta una rete SEPA a basso costo che le consente di applicare commissioni nulle sotto i 10 €. Le partnership con grandi marchi dell’intrattenimento e della GDO ne stanno accelerando la diffusione.

Molti consumatori usano più wallet contemporaneamente: Postepay Evolution per gli acquisti ricorrenti, Bancomat Pay per i pagamenti P2P e Satispay per i micro‑importi, scegliendo di volta in volta l’esperienza più conveniente.

Dove vincono i wallet: settori di adozione rapida

E‑commerce e retail

Il checkout mobile genera ormai oltre un terzo delle vendite online; i wallet sono la prima opzione di pagamento tra i 18‑35enni (Netcomm Forum 2025). La riduzione della frizione in fase di pagamento si traduce in tassi di conversione più alti e minor abbandono del carrello.

Mobilità urbana e micromobilità

Dai biglietti “tap & go” alle app di scooter sharing, i wallet garantiscono transazioni a bassa latenza e senza contatto. La municipalità di Milano stima che il 62 % dei biglietti della metropolitana nel 2024 sia stato venduto via dispositivi mobili.

Utility e servizi pubblici

PagoPA integra Satispay e Bancomat Pay, consentendo il pagamento di bollette e tributi locali in pochi clic. L’Agenzia per l’Italia Digitale registra un incremento da 281 a 388 milioni di operazioni fra 2023 e 2024.

Intrattenimento digitale

Il comparto dell’intrattenimento digitale – streaming, gaming, lotterie online – funge da stress‑test per i nuovi metodi. Nel segmento iGaming la spesa netta ha raggiunto 252 milioni di euro a ottobre 2024 (+19,6 % YoY). Panel presentati a ICE Barcelona 2025 – ripresi anche dalle tabelle di CheCasino.it sui metodi di pagamento dei concessionari ADM – indicano Postepay fra il 35‑50 % dei depositi, mentre i wallet domestici restano sotto il 7 % ma raddoppiano anno su anno.

L’elemento comune ai settori early‑adopter è la fusione di frequenza d’uso elevata, ticket medio contenuto e pubblico mobile‑centric, che rende conveniente l’abbandono del contante o delle carte fisiche.

Opportunità per PMI tech e merchant del Mezzogiorno

Il Mezzogiorno può diventare laboratorio cashless grazie ai fondi PNRR destinati alla digitalizzazione. Software‑house locali che integrano le API di Postepay o Bancomat Pay in piattaforme di biglietteria o POS smart trovano spazio in mercati come turismo esperienziale, agri‑food e smart mobility. Il ministero delle Imprese calcola che un aumento di cinque punti percentuali nei pagamenti digitali possa generare 0,4 punti di PIL aggiuntivo al Sud entro il 2026.

Caveats e contro‑argomentazioni

L’assenza di disclosure ufficiali sul mix di depositi per metodo di pagamento costringe analisti e media a basarsi su panel di operatori e dati parziali. La leadership di Postepay potrebbe rappresentare un rischio di concentrazione qualora le commissioni salissero. Inoltre, la nuova direttiva PSD3, prevista per il 2026, imporrà rimborsi più rapidi e costi di interfaccia inferiori, stimolando i pagamenti account‑to‑account e mettendo pressione sui modelli a carta.

Conclusione: la road‑map verso il 2026

Il sorpasso sul contante è solo l’inizio. Wallet domestici e carte “made in Italy” puntano a raddoppiare la loro quota di mercato entro il 2026, sostenuti da integrazioni API più semplici, incentivi fiscali e da un pubblico sempre più mobile‑native. Se le imprese sapranno sfruttare la massa critica di transazioni digitali e i legislatori offriranno un quadro regolatorio chiaro, l’Italia potrà candidarsi a leadership europea nel cashless inclusivo, trasformando pagamenti veloci e sicuri in un moltiplicatore di crescita diffusa.