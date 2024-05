Dal Brasile a Milano per i Selton con l’album “Gringo vol. 1”

Un invito a mantenere questo sguardo straniero e fresco sulle cose

Milano, 13 mag. (askanews) – Un mix di lingue e sonorità latine, “Gringo vol. 1” è un album colorato che segna il ritorno dei Selton, un trio di brasiliani che vivono a Milano. Un lavoro ricco di ricerca musicale e stilistica che riflette sul concetto dell’essere straniero. “Gringo è una parola piena di sfumature, vuol dire in qualche modo straniero, per i messicani i gringo sono gli americani.Per i brasiliani i gringo sono gli italiani. Ma a noi interessa parlare dello sguardo nuovo verso le cose, Gringo è un invito a mantenere questo sguardo straniero e fresco sulle cose”.Tra il feat. Nell’album il loro idolo Ney Matogrosso e “Calamaro gigante”, una vera e propria poesia sul dramma dei migranti visto dalla natura.La band tornerà inoltre dal vivo per presentare il nuovo lavoro discografico: sabato 25 maggio a Milano in occasione del Mi Ami Festival.