Dal cartaceo al digitale, all’Istituto italiano per gli studi storici Carletti racconta la metamorfosi dell’editoria

Giovedì 29 gennaio alle 16,30 nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici Giovanni Carletti, senior editor della casa editrice Laterza, terrà la Conversazione dal titolo Dal cartaceo al digitale: metamorfosi dell’editoria.

La conversazione analizza la trasformazione dell’editoria dal cartaceo al digitale attraverso una prospettiva storica. Dall’emergere dell’editore-imprenditore tra Settecento e Ottocento si passa alla costruzione del sistema editoriale nazionale italiano (Laterza, Einaudi, Mondadori). Se il Novecento vede l’editoria diventare progetto culturale, gli anni ‘90 segnano la cesura con concentrazioni e globalizzazione, culminando nell’avvento del digitale che trasforma radicalmente il mercato. La riflessione finale si interroga sulla funzione culturale dell’editore nella metamorfosi digitale.

Il ciclo di Conversazioni su lettere, arti, musica proseguirà fino a maggio ed è aperto al pubblico.