Dal Cilento al Sannio, la Campania porta i suoi oli d’eccellenza a Bari

La Puglia si prepara ad ospitare la seconda edizione di Evolio Expo, la fiera B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma dal 29 al 31 gennaio alla Fiera del Levante di Bari. L’evento, patrocinato dal Masaf – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è organizzato da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il supporto del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

La Puglia, con il 50% della produzione olivicola nazionale, rappresenta il cuore della filiera italiana. In Campania, invece, operano 325 frantoi attivi su 66.891 ettari di superficie in produzione, pari al 6,4% del totale nazionale, con Salerno al primo posto (35.000 ettari), seguita da Benevento, Caserta, Avellino e Napoli.

Oltre 150 espositori e buyer internazionali

Durante le tre giornate, Evolio Expo accoglierà circa 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni, e circa 50 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita. La fiera propone oltre 100 convegni, talk ed eventi, affrontando temi chiave come innovazione, sostenibilità, oleoturismo, salute e valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.

L’inaugurazione ufficiale è prevista giovedì 29 gennaio alle ore 11.00, con il taglio del nastro e la presentazione dei principali convegni tematici curati dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e da Pugliapromozione:

Olio è Innovazione – Idee e tecnologie che cambiano il domani , sulle nuove tecnologie, ricerca scientifica e modernizzazione della filiera;

Olio è Turismo – Olio Experience , dedicato all’oleoturismo e alla valorizzazione del territorio;

Olio è esperienze – Oleoturismo in Puglia , sullo sviluppo locale e il rafforzamento delle comunità;

Olio è Salute , sui benefici scientificamente riconosciuti dell’olio extra vergine;

Olio è Benessere, sull’uso dell’EVO in spa, cosmetica naturale e nuove iniziative imprenditoriali.

Mostra sulla biodiversità e laboratori gastronomici

Durante la fiera, AMAP – Regione Marche e la rivista Olivo e Olio presentano la mostra Oli Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana, un percorso virtuale che accompagna i visitatori alla scoperta delle varietà autoctone, dei territori, della storia, della cultura e delle ricette tipiche italiane.

Evolio Expo ospiterà anche laboratori olio-cibo, degustazioni, approfondimenti gastronomici, presentazioni di libri e cerimonie di premiazione, tra cui Ercole Olivario – Selezione Puglia e il Premio Regionale Olivarum della Regione Basilicata.

Le dichiarazioni degli organizzatori

Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del partenariato agricolo, tra cui Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia, e Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, che ha dichiarato:

“Evolio Expo è una fiera B2B che abbiamo fortemente voluto, per fare della Puglia il tavolo di concertazione dell’olio extravergine italiano. La nostra regione rappresenta il 50% della produzione nazionale e può contare su una filiera competente con radici profonde. Presenteremo oltre 150 espositori e 50 buyer internazionali, con più di 100 convegni, degustazioni tecniche e incontri dedicati ai mercati del Mediterraneo. Questa edizione rafforzerà ulteriormente il ruolo della Puglia come capitale dell’olio di qualità”.

Anche Silvia Casaglia, project manager di Evolio Expo, ha sottolineato:

“Nata nel 2025 per creare uno spazio di riferimento per l’intera filiera olivicola italiana, Evolio Expo consolida oggi il suo posizionamento come piattaforma strutturata di confronto e business. Produttori, buyer internazionali, istituzioni, associazioni e mondo scientifico possono dialogare concretamente sui grandi temi del settore: innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità, salute, oleoturismo e identità produttive. Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita, creando connessioni significative e contribuendo a una visione condivisa per il futuro del comparto”.