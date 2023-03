Dal Circolo Artistico al Musap: 135 anni di arte e storia. Per il rilancio lo slogan di Antville è Riscopri Napoli

C’è Antville , l’agenzia creativa casertana che dal 2010 affianca le piccole e medie realtà italiane nella creazione di progetti di comunicazione a 360°, dietro la campagna di comunicazione multicanale per la riapertura del Musap, il Museo Artistico Politecnico di Napoli . “ La campagna – si legge n una nota – è finalizzata alla riscoperta di opere dimenticate e luoghi poco conosciuti della città” . A cominciare dalle centinaia di dipinti e sculture, le migliaia di fotografie, volumi, reperti documentali, strumenti musicali e arredi d’epoca, dalla Belle Époque a oggi, che costituiscono il patrimonio del Musap. “Un modo – prosegue la nota – per ricordare l’importanza di visitare, oltre ai musei più famosi, tutta l’arte, senza distinzioni, scoprendo così, una “Napoli nuova”, pur essendo antica”.

Il Claim “ Riscopri Napoli ”, che ha caratterizzato l’omonima campagna, è stato utilizzato per le affissioni classiche e digitali, oltre che per le diverse attività sul web, che hanno spaziato da Google a Meta e a tutti gli altri canali Social. “Ideare questa campagna è stato per noi non solo un motivo d’orgoglio, ma un modo per dimostrare il legame affettivo con la nostra terra e il nostro senso di appartenenza – ha spiegato Angela Pastore, CEO e Creative Director di Antville -. La sfida, fortunatamente, è stata vinta con il ritorno in auge di un luogo storico come Palazzo Zapata che ospita la splendida realtà, dopo tre anni di limbo, essendo il palazzo di proprietà della Regione e bisognoso di continue manutenzioni dovute ad una serie di problematiche strutturali causate dal tempo e dall’incuria”.