Dal classico al jazz: al Circolo Canottieri Napoli la stagione 2026 della Fondazione Napolitano

Parte domenica 18 gennaio alle ore 19, al Circolo Canottieri Napoli, la stagione concertistica 2026 della Fondazione F.M. Napolitano, presieduta dal prof. Sergio Sciarelli e con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Un ente che negli anni si è affermato come vero polo artistico e punto di riferimento culturale della città.
La programmazione si svilupperà da gennaio a dicembre con l’obiettivo di offrire un cartellone compatto e riconoscibile, articolato in quattro sezioni: i 18 concerti al Circolo Canottieri Napoli; la rassegna “I Virtuosi di Sansevero”, con la direzione artistica di Riccardo Zamuner, ospitata in luoghi d’arte di Chiaia; “Pignatelli in Jazz”, in programma nelle domeniche di marzo con la direzione artistica di Emilia Zamuner; e “La musica è donna”, rassegna avviata nel 2025 che proseguirà anche nel 2026 con quattro concerti dedicati a esecutrici e compositrici. A questi appuntamenti si affiancherà una programmazione rivolta alle scuole della città metropolitana e delle periferie.
Concerto inaugurale: omaggio a Mozart
Il concerto di apertura, intitolato “Buon compleanno Mozart”, vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal maestro Nicola Colafelice, con la partecipazione del violinista napoletano Riccardo Zamuner e della violista russa Anna Serova. In programma la celebre Sinfonia concertante, in omaggio a Mozart, del quale ricorrono i 270 anni dalla nascita.
I concerti al Circolo Canottieri: febbraio–giugno
Dopo l’inaugurazione, la stagione proseguirà con altri 17 concerti, in programma il mercoledì alle ore 20:
4 febbraio: Ulisse Mazzon (violino) e Maria Mafalda Mazzon (violoncello), duo di giovani fratelli pluripremiati, con un programma di danze e variazioni;
18 febbraio: il duo spagnolo Antonio Soria Sales (violoncello) e Antonio Soria Alemany (pianoforte) con musiche di autori spagnoli, Fauré e Rachmaninoff;
4 marzo: Salvatore Lombardi (flauto) e Raffaele Maisano (pianoforte) in un concerto dedicato ad autori italiani;
19 marzo (unico appuntamento di giovedì): omaggio a Coco Chanel con il concerto-spettacolo Le blanc et le noir, con Giuseppe Nese, Gabriella Orlando e Ivonne Grimaldi;
1° aprile: Antonio Valentino (voce) e Marco De Gennaro (pianoforte) nel concerto jazz Quando il jazz parlava d’amore;
22 aprile: Luca Signorini (violoncello) e Paola Volpe (pianoforte) presentano il loro ultimo lavoro;
6 maggio: recital pianistico di Samuele Valenzano con musiche di Beethoven, Liszt e Chopin;
20 maggio: il Quartetto Cino Ghedin con pagine di Schumann e Brahms;
3 giugno: Leonardo Merlini al pianoforte con Quadri di un’esposizione di Mussorgskij e Études-tableaux di Rachmaninoff;
10 giugno: viaggio musicale intorno al mondo con Andrea Candeli (chitarra) e Michele Serafini (flauto).
Autunno e chiusura di stagione
Dopo la pausa estiva, dedicata ai festival di Anacapri “Dal barocco al jazz” e “Anacaprifamusica”, la stagione riprenderà:
23 settembre: omaggio a Ella Fitzgerald con Emilia Zamuner;
14 ottobre: Valerio Capilli (violino) e Michaela Gulino (pianoforte) con musiche di Mozart, Beethoven, Brahms e Ginastera;
28 ottobre: Vive la France con il duo pianistico Anne Dezombre e Hugues Leclère;
11 novembre: Riccardo Zamuner (violino) ed Emanuele Delucchi (pianoforte);
25 novembre: concerto sul Romanticismo inglese con Arianna Santorsola (viola) e Michelangelo Carbonara (pianoforte);
2 dicembre: serata dedicata ai solisti con orchestra;
16 dicembre: concerto di Natale con il Coro della Leonessa diretto dal maestro Carlo Forni.