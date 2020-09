Dal Corso SAP alla scalata in Gjordan: Mirko Ferraiolo racconta il suo successo

di Antonella Amato

Il corso Sap è una grande opportunità per i giovani che sono alla ricerca di un lavoro. Il software gestionale è usato da tutte le più grandi multinazionali. La Gjordan è una scuola di formazione SAP e ha sede a Frattamaggiore. Mirko Ferraiolo, laureato in biotecnologie farmaceutiche con un master in business management, pur non avendo nozioni matematiche e di informatica, ha deciso di iscriversi al corso di formazione SAP in Campania.

Come hai saputo dei corsi SAP?

“L’esistenza del gestionale SAP mi era già nota al termine degli studi, poiché svariate posizioni di lavoro che ricercavo richiedevano come requisito nel CV l’utilizzo di SAP. Per cui mi sono informato e ho deciso di iscrivermi a un corso di formazione Sap in GJordan, sviluppando le competenze necessarie per ampliare le mie possibilità di lavoro. E’ nata così la mia carriera come consulente Sap.

Come si sono svolti i corsi?

Il corso ha avuto un approccio estremamente pratico a sostegno di nozioni teoriche. La possibilità di “apprendere facendo”, sia in aula grazie al costante interfacciarsi con i tutor SAP sia a casa con assidue esercitazioni, è risultata estremamente efficace per comprendere “cosa e come” operare su Sap.

Ti aspettavi di trovare subito lavoro?

“Con mia grande sorpresa poco prima di concludere il corso, ebbi addirittura modo di iniziare la selezione per una posizione alla quale mi ero candidato.

Tuttavia, da li a poco, quella che era stata una “carta d’opportunità” divenne la mia opportunità: la nuova direzione della mia carriera fu proprio GJordan. Iniziai la mia collaborazione come tutor, consentendomi di incrementare ulteriormente le mie competenze su SAP, mentre dopo 4 mesi circa la società mi diede la possibilità di avviarmi nel settore della consulenza. Ho avuto dunque modo di collaborare con altre aziende di notevole rilevanza, come Altea Up e Smartwork, in qualità di analista funzionale Sap per fornire assistenza operativa a diversi clienti, realizzando peraltro un’intensa esperienza in Albania.

Cosa ti riserva il futuro?

La mia crescita professionale mi ha portato ad una nuova esperienza con una considerevole società del settore. Una nuova sfida che mi vedrà ingaggiato come analista funzionale su interessanti progetti e proiettato in una dimensione internazionale.

L’entusiasmo per questa nuova tappa della mia carriera è tanto. È il frutto del mio impegno e della dedizione nel lavoro che svolgo quotidianamente. Un frutto reso tale dalle opportunità che GJordan mi ha creato, per la preparazione fornitami, ma ancor più per l’investimento e la fiducia che la società, in particolar modo nella persona di Mattia Della Rossa, mi ha riservato in tutto questo tempo, facendomi crescere professionalmente quanto personalmente. Una crescita per la quale sono sinceramente grato e che GJordan ha scelto di coltivare ancora, cedendomi ad una realtà molto più grande, nella quale possa impegnare le mie competenze e svilupparne di nuove per progredire sempre più nel mio percorso professionale”.