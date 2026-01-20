Dal coworking alle assunzioni: il Vulcano Buono apre la piattaforma lavoro

Il Vulcano Buono di Nola apre la sua piattaforma lavoro, avviando una partnership con E-Work, primaria realtà europea nel reclutamento delle risorse umane, nell’ambito della Fase 2 del rilancio della struttura, con progetti e investimenti previsti fino al 2030.

Il nuovo format, “Il Vulcano del Lavoro Buono”, sarà presentato giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 nella sede del VOCO Hotel, all’interno del centro commerciale. In quell’occasione sarà inaugurato anche il Vulcano Business Center, uno spazio di coworking di circa 2mila metri quadrati che, per estensione e offerta modulare, è il primo in Italia all’interno di una smart city (Ingresso Amalfi, primo piano).

Alla conferenza stampa interverranno:

Francesco Durino, AD di Vulcano Buono

Paolo Derrarese, direttore generale di E-Work

Gianluca Manca, direttore marketing di WorkGroup

Il Recruiting Day

Il primo dei tre appuntamenti previsti dal progetto “Il Vulcano del Lavoro Buono” è il Recruiting Day, un format strutturato, replicabile e progettato per rendere il processo di selezione più accessibile, umano ed efficace.

La prima edizione si svolgerà in tre giorni, 29, 30 e 31 gennaio (Ingresso Positano, primo piano, sede di EDG Solution), e offrirà colloqui rapidi, attività di orientamento e una prima valutazione dei profili professionali. L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra candidati e aziende e fa parte di un progetto più ampio che prevede tre appuntamenti strategici all’anno, in linea con i principali periodi di picco occupazionale.

Le selezioni riguarderanno principalmente i settori Food, Retail e Facility, coinvolgendo sia profili operativi sia ruoli di responsabilità, in base alle esigenze dei brand presenti nel Vulcano Buono.

Come partecipare

Per partecipare al Recruiting Day di gennaio e candidarsi alle posizioni aperte è disponibile una landing page dedicata, con tutte le informazioni e il form per l’invio delle candidature:

https://www.e-workspa.it/aziende/il-vulcano-del-buon-lavoro/