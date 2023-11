Dal crimine allo sport, progetto delle Fondazioni Milan e Cdp. A Napoli Nordio incontra i giovani detenuti

Da sempre Fondazione Milan e Fondazione Cdp si impegnano per garantire eque possibilità e occasioni di sviluppo delle competenze di bambini e ragazzi in Italia, a prescindere dai contesti di provenienza. Nell’ambito del programma Sport for Change di Fondazione Milan e grazie alla collaborazione tra le due Fondazioni e il Ministero della Giustizia, è stato avviato il progetto Play for the Future, nelle città di Bari, Catania, Napoli e Palermo. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire i percorsi di messa alla prova dei giovani inseriti nei circuiti penali, prevedendo attività di educazione sportiva ed orientamento professionale per il loro reinserimento sociale. Al tempo stesso, per i giovani si tratta di un’esperienza di crescita e di approfondimento per il proprio percorso di vita.

A undici mesi dall’inizio del progetto e per testimoniare il valore e l’impatto sui percorsi di messa alla prova dei beneficiari, martedì 21 novembre a partire dalle 17, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio visiterà i ragazzi del presidio di Napoli presso il Kodokan Sport di piazza Carlo III, 1. All’appuntamento parteciperanno anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Franco Baresi in qualità di Ambassador di Fondazione Milan, con le autorità locali e i giovani beneficiari protagonisti del progetto.