Dal crowdsourcing alla gestione diretta dei progetti, ecco come cambia Tublat.com

Per Tublat.com non si arresta il viaggio nell’innovazione, decidendo di puntare in maniera sempre più decisa sulle PMI e lo fa assicurando loro, di essere ancora più di prima una garanzia, affinché il mondo del web da entità oscura e impenetrabile sia per esse una realtà luminosa e fondamentale.

Infatti oltre alle tante novità che ha apportato quest’anno ai suoi utenti, attestandosi tra le web agency più affidabili e competitive d’Italia, ha deciso di mettere in atto un’altra scelta importante, quella cioè di cambiare business model.

Tublat.com passa da una situazione di crowdsourcing alla gestione diretta dei progetti, comportando effetti importanti sui clienti tanto quelli presenti quanto quelli futuri, essendo questo un investimento rilevante sia in termini di risorse economiche sia umane che ancora una volta sancisce il pensiero guida di Tublat.com: puntare sul presente ma con sguardo sempre rivolto al futuro.

A sottolineare l’importanza di tale scelta è lo stesso founder, Gianluca Iannotta: 《 Tublat.com alla sua nascita, nel 2018, era una piattaforma di crowdsourcing e da sempre si è puntato al massimo per garantire affidabilità, qualità e professionalità agli utenti, ciò ha reso Tublat.com mai stanca di puntare al meglio per i clienti. Ciò ci ha condotto fin qui: a prendere una scelta così importante, di cambiare cioè il business model. Tublat.com ora gestisce in maniera diretta i progetti e la vendita online dei prodotti e servizi.》

Una vera scommessa sul futuro che vede Tublat.com sempre più in prima linea nel rilancio dell’economia in seguito all’uscita dalla pandemia. Questa web agency è nata proprio da un ideale: 《essere un aiuto vero e concreto alle PMI, che sono il pilastro della nostra economia. Per questo esse rappresentano il nostro target e noi vogliamo offrire un supporto sempre più qualificato affinché possano non sentirsi scoraggiate nel ritagliarsi la loro, oggi necessaria, presenza nel web. Per continuare a garantire ciò abbiamo deciso di apportare questo fondamentale cambiamento. Perché camminare con le nostre gambe, da soli, ci permette di migliorare ancora la qualità dei prodotti e servizi che eroghiamo, riuscendo in tal senso a modellarli con maggiore accuratezza alle esigenze delle PMI.》 Così ha continuato Iannotta.

L’obbiettivo, dunque, che Tublat.com persegue è quello di rendere autonome le PMI sotto il profilo della creazione e gestione della propria presenza online ma al tempo stesso garantire sempre il supporto professionale adeguato qualora si necessitasse delegare, a Tublat.com stesso, questo compito.

A tale scopo questa web agency ha pensato a tutte le soluzioni: per gli utenti esperti, potendo essi accedere a servizi di registrazione o trasferimento di domini e hosting Linux ssd attraverso il quale possono installare l’applicazione web a loro più confacente per poter dar vita al loro sito web. Gli utenti, invece, con minore esperienza hanno la possibilità di optare per websites, ossia una soluzione composta da un website builder drag and drop, che garantisce loro una notevole facilità nella creazione di un sito web, registrazione di un proprio dominio e nella pubblicazione del proprio sito web.

Tublat.com ancora, permette a coloro che lo volessero di affidargli la completa realizzazione del proprio sito web scegliendo il piano di web design più adatto o in alternativa richiedere un progetto forgiato su misura. Inoltre, grazie all’offerta di servizi di marketing online Tublat.com può essere delegata dall’utente stesso, nella promozione del proprio sito web, quali l’ottimizzazione SEO del relativo sito web, la creazione e gestione di annunci pay per click sui social network e motori di ricerca.

Dunque, una realtà questa di Tublat.com che rispecchia in toto il suo carattere innovativo per il presente e sempre proiettata al futuro.