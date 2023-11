Dal design al fumetto, a Benevento torna Sottovoce: grandi nomi e artisti del territorio in mostra

Torna Sottovoce, evento organizzato nello showroom Pedicini Arredamenti, via Pietro Nenni 42, a Benevento dal 16 dicembre, in collaborazione con Altre Voci società cooperativa sociale e il cui titolo riecheggia la celebre frase di Bruno Munari “Stiamo facendo una rivoluzione, ma attenzione, diciamolo sottovoce“. L’iniziativa, che promuove il dialogo tra artisti internazionali provenienti da svariate discipline – dal fumetto all’architettura, dall’arte contemporanea al design – e artisti del territorio, è curata da Marco Amore. Lo scorso anno ha visto la partecipazione straordinaria di nomi del calibro di Studio TA.R.I – Architects (selezionato tra i dieci migliori studi italiani under 36 e vincitore del premio “Europe 40under40” per i migliori giovani architetti emergenti in Europa); dello Studio Martinelli-Venezia, noto per le sue esposizioni in musei come il Musée du Louvre di Parigi e il MAXXI di Roma; del fumettista Roberto Recchioni, curatore editoriale di Dylan Dog; del collettivo Parasite 2.0; dell’artista Gianni Lucchesi; e dell’illustratrice Barbara Baldi. Sarà la stessa Barbara Baldi, che ha al suo attivo numerose pubblicazioni per il mercato italiano, americano e francese – tra le quali ricordiamo Sky Doll e Monster Allergy – a illustrare la locandina di quest’anno, sull’ispirazione delle poesie del poeta, filosofo e traduttore francese Martin Rueff.

Quest’anno il focus principale di Sottovoce sarà l’intersezione tra poesia, arte contemporanea e design, per cui artisti e designer di rinomanza nazionale e internazionale collaboreranno coi i poeti per dar vita a opere che uniscono l’estetica, la funzionalità e la profondità letteraria in un connubio creativo senza precedenti.