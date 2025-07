Dal dolore alla rinascita: Luca D’Alterio al Red Carpet di Venezia 2025 promosso dal Salotto delle celebrità

Luca D’Alterio, chinesiologo clinico napoletano pioniere nella rieducazione motoria e nell’attività fisica adattata, fondatore della metodologia Mvmtherapy, parteciperà al prestigioso Red carpet di Venezia 2025 promosso dal Salotto delle celebrità in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in programma a settembre. L’invito è il riconoscimento di un percorso distintivo che il professionista ha realizzato unendo eccellenza scientifica, esperienza clinica, visione imprenditoriale e una straordinaria testimonianza di resilienza personale.

D’Alterio ha formato negli anni oltre 4000 professionisti nel settore salute e movimento, trasformando in missione collettiva la sua esperienza personale e diventando punto di riferimento nazionale per tutti coloro che desiderano esplorare un approccio terapeutico innovativo e formativo.

Mvmtherapy Center, guidata da D’Alterio, è oggi la nuova struttura di eccellenza nazionale specializzata in chinesiologia (scienza che studia il movimento del corpo umano in tutte le sue forme, anche e soprattutto in presenza di patologie), attività motoria adattata e rieducazione motoria in ambito clinico e sportivo che fa riferimento all’omonimo network di eccellenza nazionale del settore nel quale operano, in tutta Italia, professionisti di diverse discipline come medici esperti in medicina funzionale, biologi nutrizionisti, medici sportivi, ortopedici, chinesiologi, fisioterapisti, psicologi, osteopati e personal trainer.

La rete di esperti, così composta, combatte patologie cardiovascolari, dolore cronico, malattie muscolo-scheletriche, patologie ortopediche e disturbi alimentari, applicando il concetto di medicina funzionale e della longevità per vivere a lungo e in salute.

Il profilo professionale di Luca D’Alterio riunisce oggi in una sola figura quattro importanti elementi distintivi che lo rendono un “ponte” capace di avvicinare mondi solitamente distanti come medicina e benessere, glamour e scienza, malattia e rinascita.

D’Alterio mette insieme infatti scienza applicata (attraverso il metodo Mvmtherapy e l’attività di formazione accademica coordinata in tutta Italia), resilienza personale e rigenerazione (con la sua esperienza di paziente oncologico e trapiantato che ha saputo reagire al momento difficile di salute costruendo le basi di un nuovo e più ampio successo imprenditoriale e professionale), innovazione nel benessere (con il focus dell’attività puntato su rieducazione motoria, attività fisica adattata, nutrizione funzionale, medicina funzionale e della longevità)) e impatto sociale (formando migliaia di professionisti che aiutano ogni giorno pazienti e professionisti in tutta Italia).

“Sono particolarmente onorato dell’invito al Red Carpet di Venezia – spiega D’Alterio – perché non si tratta di una semplice apparizione mondana quanto piuttosto del simbolo di una virtuosa fusione tra scienza, esperienza clinica vissuta e divulgazione ispirazionale, una potente opportunità comunicativa che vale come riconoscimento all’eccellenza professionale nella rieducazione motoria, nell’attività fisica adattata e nella medicina funzionale e del benessere, e ancora come testimonianza di resilienza, rigenerazione e longevità consapevole e ispirazionale. La mia storia – continua – è il manifesto di ciò che oggi la medicina del benessere può diventare, e cioè scienza, esperienza e mentalità. A Venezia porto con me, in qualche modo, tutte le persone che ogni giorno credono nel cambiamento, nella rinascita, nella forza della formazione e del corpo. Sono orgoglioso di aver creato, primo e unico finora in Italia, un modello che integra rieducazione motoria, riabilitazione, allenamento funzionale e medicina della longevità. Con Mvmtherapy ho unito scienza del movimento e approccio rigenerativo, offrendo un metodo unico per accompagnare pazienti e professionisti verso un concetto evoluto di benessere che non solo elimina il dolore ma potenzia salute, vitalità e longevità attiva. È un approccio che va oltre la patologia e la riabilitazione tradizionale, e che anticipa il futuro della prevenzione, della performance e della qualità della vita. Salute non è solo assenza di malattia ma espressione del nostro potenziale umano. E il benessere non è estetica, ma il risultato della scienza”.

A Venezia D’Alterio promuoverà il suo nuovo progetto Mvmtherapy Longevity, fusione di medicina funzionale, training neuromotorio, allenamento adattato e consapevole, e visione rigenerativa. Nella vision del chinesiologo clinico, un ruolo fondamentale per le prossime attività spetta infatti al tema della longevità, che rappresenta il futuro per i pazienti e per le figure specialistiche. Sono previsti infatti nuovi corsi per formare professionisti della longevità, l’internazionalizzazione della metodologia Mvmtherapy e la promozione di un nuovo paradigma del benessere post-malattia e orientato alla prevenzione.