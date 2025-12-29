Dal dono materiale al valore simbolico: Paviè presenta Regina del cielo

Il brand di gioielli Paviè presenta una collezione dedicata al tema della spiritualità, per dare un valore più simbolico al regalo che non sia solo materiale.

Si tratta di una collezione unica che unisce stile e spiritualità: gioielli con preziose madonnine miracolose, pensate come simboli di protezione, fede e bellezza da indossare ogni giorno. Eleganti, significative, perfette come portafortuna o come dono speciale per chi ami.

Il nome della collezione è “Regina del cielo” e comprende anelli, collane, bracciali e orecchini Made in Italy, realizzati in argento 925, un materiale prezioso scelto per la sua lucentezza delicata e la sua durabilità nel tempo.

Ogni pezzo è impreziosito da zirconi bianchi luminosi che incorniciano la figura sacra, mentre zirconi colorati aggiungono un tocco di personalizzazione e vivacità.

La collezione è pensata per essere versatile: i gioielli sono disponibili in diverse misure per adattarsi a ogni corporatura e preferenza, e in varie palette cromatiche che spaziano dal bianco ai toni più caldi. Un’idea regalo trasversale per grandi e piccoli, perché il tema della spiritualità può toccare chiunque, indipendentemente dall’età.

Tutte le madonnine sono rappresentate all’interno di un ovale in argento, al cui centro si trova la figura della Madonna raffigurata integralmente, con dettagli che ne esaltano la grazia e la serenità. Circondata da una corona di zirconi scintillanti, la figura sacra diventa il fulcro luminoso di ogni creazione.

Questo simbolo è presente in ogni oggetto della collezione: nell’anello, la madonnina è posizionata al centro ed è disponibile in due versioni distinte, una con fascetta singola dal design minimalista ed elegante, perfetta per chi ama la sobrietà, e una con più fascette intrecciate che donano movimento e modernità al pezzo. La collana presenta un filo in argento 925 sottile e raffinato, con sistema di chiusura regolabile che permette di scegliere diverse lunghezze per adattarsi a ogni outfit. I bracciali seguono la stessa filosofia di eleganza e versatilità, impreziositi dalla madonnina come elemento centrale e dettagli in zirconi che catturano la luce. Gli orecchini, infine, presentano un’attaccatura classica al lobo e la madonnina come pendente delicato che oscilla dolcemente, catturando la luce ad ogni movimento e conferendo un tocco di eleganza discreta ma significativa.

La spiritualità può presentarsi in ognuno di noi e in forma differente, nasce da un incontro particolare, da un dolore che stiamo provando o dalla gioia del momento. Si manifesta come un percorso interiore orientato alla consapevolezza, alla crescita e all’armonia con sé stessi.

Il mese di dicembre non è legato solo al tema della spiritualità, ma anche a quello della rinascita. Per questo motivo Paviè ha deciso di proporre regali ricchi di significato, perché il concetto di “dono” è pieno di valore e va oltre il semplice oggetto materiale: sono proprio questi i valori a cui il brand tiene profondamente e che questa collezione vuole rendere protagonisti.