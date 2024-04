Dal fumetto alle serie tv, torna dal 25 al 28 aprile il Comicon Napoli. Si annuncia edizione record

Dopo aver segnato un nuovo primato di presenze nel 2023 con oltre 170.000 visitatori, Comicon – International Pop Culture Festival torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 25 al 28 aprile 2024 con la XXIV edizione che promette di raggiungere nuovi record per aree, espositori presenti e visitatori attesi. Tra i più grandi festival crossmediali nel mondo, Comicon Napoli arriva ai nastri di partenza con oltre 560 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti, come sempre con un nucleo centrale presso la Mostra d’Oltremare e un programma Off di appuntamenti e mostre diffuse in città. Ricchissimi i programmi di tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, gli spazi food tematizzati PizzaCon e J-Pop Manga Niwa a cui si aggiunge la nuova Area Urban che, per la prima volta in un festival pop, esalta le connessioni fra street culture, arte, sport, moda. Non mancheranno le mostre, da sempre fiore all’occhiello di Comicon, con oltre 20 percorsi espositivi. E proprio all’insegna del legame tra fumetto e street culture, Comicon ha deciso di affidare la creazione del magmatico poster ufficiale del festival a Mike Del Mundo, disegnatore che ha segnato il decennio con le sue pluripremiate copertine per Marvel e altri editori. Il ruolo di Magister è stato attribuito a Igort (Quaderni giapponesi, Fats Waller, 5 è il numero perfetto), fumettista italiano tra i più noti e influenti nell’intero panorama internazionale, pioniere nella creazione e scambio con l’editoria giapponese, nonché regista, editore e motore della diffusione del graphic novel in Italia. Il Magister perfetto in un’edizione ricca di artisti asiatici come mai accaduto in passato.

Tra gli ospiti e gli eventi più attesi di Comicon 2024: il talk Elodie meets Manara, una conversazione condotta dalla scrittrice Valeria Parrella per celebrare il sodalizio tra due protagonisti della creatività italiana dopo la collaborazione per la cover del club tape di Elodie Red Light realizzata dal Maestro del Fumetto; un evento imperdibile per i fan di Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota: saranno svelate le prime e segretissime immagini del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, alla presenza di Giuseppe Squillaci e LRNZ, registi delle sequenze animate del lungometraggio; Hitoshi Sakimoto – New Gaming Worlds, il primo concerto dedicato all’Ennio Morricone della musica videoludica Hitoshi Sakimoto, uno spettacolo che celebrerà uno dei più importanti compositori della storia dei videogame con la straordinaria esecuzione della Nuova Orchestra Scarlatti; i festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer – figura leggendaria dell’iconico gioco di ruolo divenuto fenomeno di cultura di massa, nonché autore della mitica “Scatola Rossa” – e la mostra “50 anni di Dungeons & Dragons”; il fumettista-simbolo delle storie di Spider-Man negli ultimi 40 anni, disegnatore del capolavoro Daredevil: The Man Without Fear e leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr; gli incontri e gli showcase dei sensei Iwamuro, Umezawa, Minami Seira autori rispettivamente di Shibatarian, Darwin’s Incident, The Rise of the Shield Hero; l’arrivo di Yasumi Matsuno, game designer il cui contributo è stato cruciale in titoli come Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e nella serie Tactics Ogre; l’evento speciale dedicato alla serie animata più amata, scorretta e discussa del momento, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani; il concerto di Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila; Comicon Cosplay Challenge PRO e Comicon Cosplay Challenge KIDS; l’incontro con Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo che presenteranno in anteprima il film Falla girare 2 Offline; la cerimonia dei Premi del Palmarès di Comicon 2024, che quest’anno attribuirà il Premio Speciale Comicon alla Carriera ad Alfredo Castelli, maestro del fumetto italiano da poco venuto a mancare; il ritorno di Casty, mitico autore di storie Disney, che ha firmato la variant cover di Topolino #3570 una perla per tutti i collezionisti, con Topolino, Minni e Pluto immortalati in una “foto ricordo” a Napoli; il talk con l’astronauta Paolo Nespoli, che insieme ai divulgatori Luca Perri e Adrian Fartade esploreranno i confini spaziali del videogioco. Un’iniziativa speciale, poi, è il programma di attività targate “K-Omicon”. In occasione del 140° anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, Comicon incontra Komacon, Korea Manhwa Contents Agency, e insieme ospitano a Napoli una delegazione di artisti, professionisti, chef e aziende, per offrire al pubblico del festival una vasta panoramica sul K-world composta da una mostra, incontri, performance di disegno, l’esperienza degli abiti tradizionali, eventi culinari, contest e show di musica K-pop. Le attività culturali e le mostre di Comicon hanno fruito di un sostegno della Regione Campania che ha anche patrocinato il festival.