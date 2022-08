Dal Giappone un segno di speranza di pace nel mondo

In questi giorni tanti ricorderanno la bomba di Hiroshima, tanto si è scritto e narrato di Hiroshima e Nagasaki ma poco della storia di questa bambina di soli 2 anni.

Il 6 di Agosto del 1945 La piccola Sadako Sasaki aveva solo 2 anni e si trovava con il fratellino in un parco da giochi nella città si Hiroshima.

La sua famiglia viveva a meno di qualche miglio dallo scoppio di “ little boy” cosi fu chiamato l’ordigno atomico rimasto famoso nella storia dell’umanità.

Sasaki era una bambina vivace, dinamica, solare e felice ma all’età di 11 anni fu ricoverata in ospedale era malata di leucemia una grave forma conseguenza delle radiazioni della bomba atomica .

La famiglia seppur in difficoltà economiche ha lottato contro la malattia.

Durante le tante visite in ospedale da parte di amici un giorno ebbe in regalo delle Gru in origami.

Sadako allora chiese al padre come mai questo regalo?

Il papà Shigeo san rispose narrando la famosa leggenda nipponica della Gru.

La tradizione afferma che chi riceve una gru può vivere mille anni e la gru è simbolo di speranza e felicità.

Sadako fu colta da una nuova passione, costruire 1000 gru per star bene e per portare pace al mondo intero, infatti appena realizzò della sua malattia si chiese come poter rendere il mondo un posto migliore con tanta pace e serenità, lasciando la terra un luogo pacifico senza più guerre.

La mattina del 25 Ottobre del 1955 Sasako muore, la storia afferma che fosse riuscita a completare le 1000 gru, prima di morire.

Ancora oggi Sadako viene ricordata visitando il Monumenro della pace eretto in sua memoria nel parco della Pace una statua raffigurante la bambina che ha tra le mani una gru d’oro che innalza verso il cielo con incisa ai suoi piedi una scritta

“ Questo è il nostro grido. Questa è la nostra preghiera. Pace nel mondo”

Uno slogan adatto ai nostri giorni a tal punto che il Primo Ministro Giapponese Kishida nativo di Hiroshima ha voluto donare una gru a Papa Francesco durante la sua visita in Vaticano.

Ricordiamo Sadako: raccogliamo migliaia di gru fatte in origami e regaliamo al mondo intero con questo messaggio direi testimonial di pace che ci giunge da uno dei popoli più. meravigliosi della terra.

Nella speranza che ciò non avvenga mai più.