Dal laptop a celle solari alla supercar, le novità del MWC

I prodotti più curiosi alla grande fiera tech a Barcellona

Barcellona, 4 mar. (askanews) – Una infinita gamma di smartphone e laptop di ogni genere e funzionalità, qualche robot, che non manca mai in una fiera tech di respiro mondiale, e anche qualche supercar. Il Mobile World Congress 2025 di Barcellona ha messo in mostra tutte le novità in ambito di tecnologia mobile ma non solo. Cinque prodotti che hanno catturato l’attenzione dei visitatori:Lenovo ha messo in vetrina due concept di laptop: uno con celle solari sul retro per ricaricare in autonomia le batterie, lo Yoga Solar, e un altro, il ThinkBook Flip, che con una semplice mossa può aggregare uno schermo supplemntare, passando così da 13 a 18 pollici con l’opzione di avere uno schermo più grande oppure di averne due uniti ma autonomi, in nome del multitasking.Realme ha invece presentato uno smartphone molto resistente e che cambia colore con il cambiamento di temperatura: sotto i sedici gradi passa gradualmente dal bianco al blu, che diventa più intenso se cala ulteriormente la temperatura.Il tablet Nxtpaper 11 plus di Tcl ha una tecnologia che consente di non affaticare gli occhi e con un tasto può passare alla modalità ebook con un display in bianco e nero e zero riflessi.Xiaomi ha invece portato a Barcellona la sua nuova supercar elettrica: Xiaomi Su7 Ultra, un bolide con tre motori elettrici per una potenza totale di 1.526 CV, per una accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,98 secondi.