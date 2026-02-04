Dal mandarino del 1816 ai frutti rari: il Real Bosco di Capodimonte celebra gli agrumi. Riapre il Giardino Torre

Al via la terza edizione di “Agrumi in Festa” al Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. Sabato 14 e domenica 15 febbraio lo storico Giardino Torre – un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, oggi primo agro-ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo della città grazie al recupero botanico e architettonico condotto da Delizie Reali scarl – celebra gli agrumi con due giorni di visite guidate, laboratori sensoriali, incontri, passeggiate botaniche, esposizioni di frutti rari e un mercato di agrumi freschi e trasformati.

Con il patrocinio della Società Botanica Italiana onlus, di Grandi Giardini Italiani e di Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, “Agrumi in Festa” nasce per promuovere la conoscenza dello storico patrimonio agricolo e botanico del Giardino Torre del Real Bosco borbonico, autentico museo vivente. Qui, nel 1816, fu introdotto in via sperimentale il primo esemplare di albero di mandarino che Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, descrisse con il nome di Citrus deliciosa.

Oggi nel sito sono coltivate numerose specie e cultivar di agrumi, sia in terra che in vaso: una collezione botanica in continuo divenire, di particolare interesse scientifico e paesaggistico.

Sabato 14 febbraio, alle ore 11.00, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt e Nunzia Petrecca, amministratrice delegata di Delizie Reali scarl, aprono l’incontro “Agrumi a Capodimonte: un patrimonio vivente dal 1816”. Intervengono Nunziatina De Tommasi, professore ordinario di biologia farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno, con un contributo su “Citrus: una biofabbrica naturale oltre il frutto”, e la giornalista e scrittrice Licia Granello, sull’importanza e l’utilizzo degli agrumi in cucina. Aurora Giglio, presidente dell’associazione MusiCapodimonte, chiuderà l’incontro con l’esecuzione di brani storici della canzone napoletana dedicati al Real Bosco di Capodimonte.

Ricco il programma della giornata: dalle ore 10.30 le visite guidate a cura di Salvatore Terrano, agronomo e architetto paesaggista, accompagneranno i visitatori lungo i viali della Fruttiera Reale – inserita dal 2021 nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia – alla scoperta delle varietà di agrumi. Dalle 10.30 alle 12.00 spazio ai più piccoli con il laboratorio “Alla scoperta degli agrumi”, durante il quale i bambini impareranno a piantare un seme di limone o arancia e a riconoscere le fasi del ciclo vitale della pianta. Sarà illustrato anche il processo di compostaggio naturale e l’importanza di queste pratiche per l’ambiente.

Domenica 15 febbraio la mattinata si apre alle ore 10.00 con il laboratorio “Impronte di agrumi”, a cura dell’artista Fiorita Ragozzino: adulti e bambini sperimenteranno la stampa a mano utilizzando agrumi freschi del Giardino Torre. Seguiranno un’esposizione di stampe su tessuto e litografiche, dimostrazioni di produzione della carta artigianale con materiali riciclati ed estrazione di pigmenti naturali.

Per tutto il weekend il Giardino dei Fiori ospiterà un’esposizione botanica con oltre 50 specie di agrumi, tra varietà autoctone e insolite come il cedro Mano di Buddha e il kaffir lime, selezionate per mostrare le differenze morfologiche, cromatiche e aromatiche delle cultivar.

Lungo i viali dell’agrumeto e sotto il canforo monumentale sarà allestito il Mercato degli agrumi, con frutti, piante in vaso, prodotti artigianali di realtà locali e specialità di Delizie Reali, come marmellate, succhi naturali e liquori della Distilleria D’Amato e della Liquoreria Sarandrea. Il maestro artigiano Alfredo Di Matteo proporrà dimostrazioni dell’antica arte del cestaio.

Gli agrumi saranno protagonisti anche dell’offerta gastronomica: al bistrot del Giardino Torre con lo chef Giorgio Comitangelo, a La Stufa dei Fiori con lo chef Gennaro Mango e nella pizza del maestro pizzaiolo Salvatore De Rinaldi alla Pizzeria del Giardino.

Sabato e domenica, dalle ore 10.00, l’associazione Le Capere guiderà un walking tour alla scoperta dei siti borbonici del Real Bosco, con partenza da Porta Grande e tappe alla Stufa dei Fiori, alla Real Fabbrica di Porcellane e alla Chiesa di San Gennaro, fino al Giardino Torre.

La terza edizione di “Agrumi in Festa” coincide con il weekend di San Valentino e aderisce all’iniziativa speciale del Museo e Real Bosco di Capodimonte: il 14 e 15 febbraio le coppie in possesso del biglietto del museo riceveranno uno sconto del 10% al bar o al ristorante del Giardino Torre e della Stufa dei Fiori.