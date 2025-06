Dal Maradona al Circo Massimo: il viaggio musicale e solidale di Gigi D’Alessio parte con 100mila biglietti venduti

Oltre centomila biglietti venduti per le prime due date al Maradona del tour di Gigi D’Alessio “Gigi Stadi 2025”. Ieri sera più di 60 canzoni e 2 ore e mezza di spettacolo. Sul palco insieme a Gigi tanti ospiti: Alessandra Amoroso, Elena D’Amario, Geolier, Clementino e LDA anche con la crew di “Buongiorno” insieme a Vale Lambo, MV Killa, Franco Ricciardi, Lele Blade, Enzo dong. Non è mancato un momento di festa per il quarto scudetto del Napoli con i calciatori Politano e Ngonge. Il cantautore è tornato ad esibirsi dell’impianto di Fuorigrotta dopo 9 anni dove stasera si replica. Il prossimo appuntamento è il 20 e 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “Sicily for Life – Gigi & Friends”, un’iniziativa di musica e solidarietà con la Fondazione Tommaso Dragotto, in cui Gigi sarà accompagnato da tanti ospiti speciali. Tra i primi annunciati: Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA. Il ricavato dei concerti, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Il 23 giugno, dopo esattamente vent’anni, D’Alessio sarà sul palco dello stadio San Nicola di Bari e infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale che si annuncia epico ed emozionante, pronto ad incantare con la sua musica il pubblico della spettacolare e millenaria arena da sempre meta di grandi show anche internazionali. Gigi D’Alessio il 19, 20 e 21 settembre tornerà a cantare in piazza del Plebiscito a Napoli.