Dal mattone al blockchain tutti gli investimenti per assicurare i tuoi risparmi

Decidere di investire i propri risparmi può essere un’idea vincente, ma si deve fare con criterio e ponderazione. I tempi cambiano e con essi anche il tipo di investimento più adatto da fare: in cosa è più indicato investire al giorno d’oggi? E in quale modo si può fare? Vediamo qualche esempio concreto.

Investimenti finanziari e titoli azionari

Investire i propri soldi in borsa può essere un’idea vincente, ma bisogna conoscere bene il mercato azionario, cosa non ovvia. Il tipo più classico di investimento azionario è l’acquisto diretto di azioni di una società quotata in borsa, da cui si possono ottenere dei profitti quando l’azienda in questione distribuisce dividendi e quando il valore dell’azione sale.

Bisogna però ricordare che c’è anche un rischio di perdite qualora l’azione scendesse di prezzo, motivo per cui spesso è più sicuro acquistare invece strumenti derivati, con margini di guadagno magari più bassi ma che arrivano anche se l’azione perde di valore.

Blockchain e criptovalute

Si tratta di un tipo di investimento molto singolare, che ha preso piede negli ultimi anni, con l’avvento del Bitcoin e delle criptovalute. Il blockchain è un settore rischioso, ma che può arrivare ad offrire margini di guadagno molto alti: il consiglio è di rivolgersi a dei professionisti, poiché la logica di base è molto simile agli investimenti in borsa.

Sono sempre di più le aziende che decidono di puntare sulla tecnologia blockchain – con esempi illustri come Kodak, IBM o Microsoft – ed è di certo un mercato che vale la pena tenere d’occhio perché, al di là dell’incredibile boom iniziale, promette bene sul lungo periodo.

Gioielli e beni di lusso

Si tratta di una forma di investimento più tradizionale, ma spendere i propri soldi in gioielli è ancora oggi una buona idea in quanto si tratta di oggetti che presentano un valore piuttosto stabile, che non necessitano una grande capacità di stoccaggio e che possono essere acquistati e venduti in maniera anonima.

Di gioielli esistono diversi tipi e anche un orologio di lusso può rappresentare un investimento molto allettante; ovviamente però bisogna effettuare un acquisto che non perda valore nel tempo e che sia verificato, per questo motivo è bene affidarsi a rivenditori autorizzati come ad esempio Pisa Orologeria specializzato nella vendita di Rolex a Milano, un marchio tra i più famosi nel settore.

Immobili e proprietà

Spesso si dice che l’acquisto di un immobile è un investimento sempre azzeccato, cosa che al giorno d’oggi è ancora valida: chi compra una casa per metterla in affitto e farle quindi generare reddito fa spesso un ottimo affare, così come succede a chi un’abitazione la acquista per condizioni vantaggiose e poi la rivende a prezzo maggiorato, incassando una plusvalenza.

Tutto sta nelle situazioni specifiche e nelle particolarità dell’immobile, della cifra che si investe e nella destinazione che si vuole dare alla casa, ma il mercato immobiliare rimane ancora oggi un affare sempreverde con margini piuttosto interessanti se si è abili a muoversi.