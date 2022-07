Dal meridionale Conte un colpo al cuore del Sud

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 26 luglio all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

La parola ai quattro Vangeli: Gesù torna nella sua città di Nazaret, ma si sente rifiutato. Dal medioevo in poi molte le occasioni per sentir ribadire che (diceva Giordano Bruno), ”patria dat vitam, raro largitur honorem” (la patria dà la vita ma raramente conferisce onori”). Poichè la storia si ripete sempre -una volta come tragedia e una volta come farsa- la giornata del Parlamento italiano del 20 luglio 2022 sarà ricordata, da cronisti e storiografi, come una giornata perfino tragicomica. Camera e Senato, sia pure con modalità diverse, tagliano l’erba da sotto i piedi di Mario Draghi e pongono fine al suo Governo dei 18 mesi. “Il migliore” vittima dell’imboscata dei “peggiori”. Così la grande stampa internazionale, così i più qualificati ambienti europei e non, a cominciare dagli Stati Uniti.

NANI E BALLERINE. Mentre il presidente Mattarella non accetta le dimissioni di Draghi e lo rinvia alle Camere per “parlamentarizzare la crisi”, è tutto un convulso susseguirsi di riunioni, di cacofonia di voci che si sovrappongono nevroticamente, minacce di sputate in faccia e preannuncio di regolamento di conti. Si ricorda il tempo in cui molti esponenti politici venivano definiti, dal governatore campano De Luca, “abusivi consumatori di ossigeno” nello sconcertante riemergere della politica anni ’80 con quel circo equestre di cortigiani che si muovevano affaristicamente nel sottobosco politico. Ne pagò un prezzo molto alto Bettino Craxi quando, nel 1993, uscì dal romano albergo Raphael e venne ricoperto di urla, monetine e sassi. E’ l’Italietta che torna in campo coi nomi nuovi di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Messi con le spalle al muro da un Mario Draghi circondato da prestigio internazionale, i due “vendicativi confabulatori” cercano di coprire la propria inferiorità con l’imboscata del voto di fiducia. Ora possono vantare di essere tornati “proprietari” della loro “politica all’italiana”.

MA I CONTI NON TORNANO. Il leghista e l’avvocato del popolo non immaginavano che, per la prima volta nel succedersi di crisi e Governi, il premier dimissionario fosse tanto acclamato e sollecitato a rimanere a Palazzo Chigi. Più crescevano gli appelli (dai 2 mila Sindaci alle Organizzazioni sindacali, dalle Università agli ambienti del lavoro e della produttività, dagli Ordini professionali alle voci della Cultura), più cresceva nei due irriducibili cospiratori la voglia matta di sbarazzarsi di questo premier in modo da riportare la politica al loro livello di inciuci, intrighi e manovre populistico-clientelari. Adesso Carlo Nordio, magistrato e scrittore di prestigio, vede in Conte un “ineffabile avvocato di suscettibilità ombrose che non ha mai perdonato a Draghi di averne corretto le cantonate”, un personaggio “buono per tutte le stagioni e tutte le alleanze”. Per Salvini ecco cosa disse di lui Ciriaco De Mita: ”E’ uno che emette suoni, non parla. Nei suoi discorsi non c’è la ben che minima traccia di un pensiero. I suoi sono discorsi non logici, le sue parole non hanno alcun senso”.

UN OROLOGIO SI FERMA. E’ quello del Mezzogiorno. Il contesto attuale si carica di problemi, il futuro che sembrava vicino si allontana inesorabilmente. Giuseppe Conte, uomo del Sud che avrebbe dovuto sentire più forte di ogni altro l’impegno a ridurre divari e distanze, ha fermato le lancette dello sviluppo. Si prevede alto il prezzo che le regioni meridionali pagheranno per le sue decisioni dettate da rancorosità personale e spirito di rivalsa. Pnrr e risorse aggiuntive avrebbero cominciato a produrre effetti: dei 43,6 miliardi di fondi strutturali che stavano per essere assegnati all’Italia ben 31,7 avrebbero riguardato il Sud. Vivo e comprensibile lo sconcerto di Mara Carfagna che per tutti i 18 mesi di Governo Draghi non ha perso una battuta in favore della coesione nazionale. Il forum delle settimane scorse a villa Zagara di Sorrento, presenti Mattarella e Draghi, aveva elaborato una strategia che imboccava credibilmente la strada verso il Sud e il Mediterraneo.

ECCO I NUOVI PARLAMENTARI. Durante le convulse ore della fiducia a Mario Draghi, è nata la categoria dei “presenti in aula ma non votanti”. Arguta ironia di Emma Bonino: speriamo di non dover arrivare alla categoria dei “votanti ma non presenti”…