Dal ministero del Turismo 12 milioni per rilanciare le aree montuose della Campania

Il ministero del Turismo ha stanziato quasi 12 milioni di euro per la promozione e la valorizzazione delle aree montuose della Campania. I fondi, pari a 11.828.125 euro e provenienti dal programma Psc/Funt nell’ambito del progetto nazionale “Montagna Italia”, saranno erogati sotto forma di contributi a fondo perduto per finanziare sei interventi specifici. Obiettivo degli investimenti e’ sostenere il turismo sostenibile, potenziare le infrastrutture esistenti e migliorare l’accessibilita’ dei territori montani. I progetti approvati spaziano dalla promozione del turismo esperienziale alla riqualificazione dei percorsi naturalistici, fino alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Tra i progetti finanziati, “Soft, Inclusive and Smart Partenio adventures for All” punta a rendere il turismo d’avventura accessibile a un pubblico ampio, incluse le famiglie e le persone con bisogni speciali. “Potiam – Promozione dell’Offerta Turistica integrata dell’Area del Matese” sostiene la rete di imprese del Matese con interventi a favore dell’offerta turistica locale e delle infrastrutture. “IAmalficoast” mira a rafforzare la promozione turistica della Costiera amalfitana, con l’impiego di tecnologie digitali e nuovi servizi integrati.

“Re.Start Cammino di San Guglielmo” e’ orientato allo sviluppo del turismo lento in Irpinia, attraverso la riqualificazione di strutture, l’offerta esperienziale e la valorizzazione dei prodotti tipici. “Montagna D’Amare” prevede interventi per la messa in sicurezza della rete sentieristica, il recupero dei rifugi e la creazione di aree attrezzate, oltre a un piano di animazione territoriale e ambientale. Infine, “La Montagna dei Sapori” punta a consolidare un modello di turismo enogastronomico sostenibile nel Cilento interno, promuovendo sinergie tra le aziende locali. Il piano si inserisce in un piu’ ampio disegno strategico nazionale per il rilancio delle aree montane, considerate dal Ministero del Turismo un patrimonio da valorizzare sistematicamente per il rilancio dell’economia e dell’industria turistica del Paese.