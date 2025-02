Dal mito alla contemporaneità: “Aspettando l’Apocalisse” è il nuovo libro su Giuseppe Leone

di Azzurra Immediato

La storia dell’umanità è un perpetuo ritorno, una eco di miti che si rincorrono nel tempo, trasformandosi eppure restando immutabili nella loro essenza. In questo eterno ciclo, l’arte diviene oracolo e rito apotropaico, sigillo di un’esistenza che si scrive e riscrive nel simbolo, nell’archetipo, nella memoria che si fa profezia. È in tale dimensione mitica e profetica che si colloca l’opera di Giuseppe Leone, il cui percorso è continua interrogazione sulla storia, sul sacro e sulle inquietudini dell’esistenza; Leone, che presto sarà protagonista di una nuova pubblicazione, I giorni della clessidra. La libertà del cuore. Ben più di una autobiografia, come si intende già dal titolo, che ho il piacere di curare, in grado di racchiudere il senso del tempo come dimensione soggettiva e mutevole, legata alla manualità del vivere e all’esperienza diretta dell’esistenza. Il libro nasce da una riflessione maturata durante il periodo del lockdown, quando la percezione del tempo si fece incerta e sospesa, come una clessidra che continuava ad esser girata e rigirata senza un punto d’arrivo definito. La pubblicazione, che segue come un secondo capitolo ‘Oro, Petrolio e Alchimie’, ripercorre la vita e il suo percorso artistico, svelando i retroscena della sua ricerca e l’evoluzione della sua poetica. Il volume, in uscita nei prossimi mesi, si propone di attraversare la sua esperienza creativa come un viaggio tra arte e vita, in cui ogni opera è un capoverso, ogni ciclo un frammento di un racconto più ampio, come ha sottolineato Marco Bussagli nel suo saggio di apertura.

Dettagli e frammenti che si prefigurano qui e ora nelle immagini di Aspettando l’Apocalisse, una delle sue più significative serie e che rappresenta solo una delle tappe di questa narrazione, un punto di snodo che permette di comprendere il senso di una ricerca che affonda le radici nel mito, nella storia e nelle inquietudini del presente. Riproporre ai lettori tale ciclo permette a Leone di traslarsi in oracolo di un tempo sospeso tra disfacimento e rivelazione, tra memoria del sacro ed ineluttabilità del declino. Egli costruisce un teatro allegorico nel quale la storia umana si consuma in un eterno ritorno, tra l’illusione del progresso e l’ombra sempre più densa di un’involuzione morale e spirituale. Attraverso una poetica che è al contempo mitopoietica e profetica, Leone, difatti, restituisce la vertigine di un’umanità in bilico sul baratro della propria fine, mai come in questo momento storico. La materia si fa verbo e presagio: la pelliccia, dono fortuito di un passato lontano è trasfigurata in medium artistico, caricandosi di un significato che oltrepassa il dato tangibile per divenire reliquia del nostro tempo. Avvolgendo le sagome nere, le avvolge in un’aura totemica, icone di un passato remoto che riaffiora, quasi fosse ammonimento ancestrale. La scrittura, la sua grafia afona, labirintica e incomprensibile, si configura come un codice dimenticato, una traccia mnestica di un sapere ormai sfuggente, mentre l’oro, vestigia di sacralità, non illumina più, ma grava come memento sulla superficie della tela. Leone ci pone di fronte a un monito: se l’umanità è figlia legittima dello sguardo meduseo, allora il suo destino è quello di pietrificarsi nella ripetizione dei propri errori, finché la sua stessa carne non si dissolverà nell’abisso dell’oblio. Attraverso un’estetica dell’evocazione, l’artista intercetta l’eco di un’umanità che, nella sua bulimica proliferazione, sembra aver smarrito il senso dell’essere. I suoi ritratti ancestrali, sospesi tra il simulacro e il reperto, tra il santuario e il reliquiario, ci consegnano l’immagine di un mondo in cui l’uomo, privo di guida e divorato dalla propria hybris, si fa artefice della sua stessa rovina. Il ciclo storico si ripete: ogni cento anni la follia collettiva si riaccende, e oggi, nell’era dell’iperconnessione e dell’iper popolazione, la distruzione si annuncia ancor più fragorosa.

Ma Leone non offre risposte, né soluzioni. Il suo è un viaggio nell’inquietudine dell’essere, una navigazione in acque torbide che, tuttavia, lascia emergere bagliori di senso. Nella stratificazione dei materiali, nell’incastro di primigeni modelli, nella contrapposizione tra il corporeo e il metafisico, egli costruisce un linguaggio visivo che è, prima di tutto, un rito: un’iniziazione alla consapevolezza di una storia che non cessa mai di scriversi e riscriversi, in una incessante lotta tra la costruzione e la distruzione. Il libro in procinto di pubblicazione si svilupperà come un viaggio polifonico, in cui ogni opera e ogni esperienza si intrecciano in un racconto stratificato, fatto di rivelazioni, interrogativi e frammenti di un tempo che si costruisce e si dissolve. Aspettando l’Apocalisse non è che un tassello di questa grande narrazione, una chiave di lettura che si innesta su un’indagine più ampia, in cui il passato e il futuro si rincorrono e si trasformano, senza mai esaurirsi. Leone si pone così come interprete e testimone di un’umanità sospesa, restituendo una memoria in continuo divenire, un ponte tra il vissuto individuale e la dimensione collettiva, tra il mito e la contemporaneità che, partendo dall’intensità visionaria di questo ciclo d’opere, si dipanerà attraverso storie, esperienze e progetti artistici, componendo un mosaico che riflette tanto il vissuto dell’artista quanto il tempo storico che egli interpreta. In quanto artista e maestro si pone come demiurgo di un tempo interstiziale, in cui le dimensioni si specchiano senza soluzione di continuità. La sua arte è risonanza di una profezia mai del tutto compiuta, un canto oscuro che si fa presagio, lasciando nel vuoto della modernità il segno di una verità che, forse, non abbiamo ancora il coraggio di affrontare.