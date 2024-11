Dal NYT a Fox News, i titoli dei media Usa sulla vittoria di Trump

“Trump torna a fare irruzione” scrive il quotidiano newyorchese

Milano, 6 nov. (askanews) – La vittoria di Trump alle elezioni americane è in primo piano su tutti i media mondiali. E non fanno ovviamente eccezione quelli americani, anche se con sfumature diverse. L’edizione online del New York Times titola “Trump torna all’assalto” e poi sottotitola: “Sorprendente ritorno al potere dopo una campagna cupa e provocatoria”. Secondo il quotidiano, bibbia dei liberals americani, “la sua vittoria apre un periofo di incertezza per il Paese”.Il Washington Post apre la home page scrivendo “Ritorno di Trump” e poi commentando che Trump “diventa il secondo presidente ad aver vinto due mandati non consecutivi”.”Donald Trump – è scritto in un editoriale – ha vinto la Casa Bianca dopo una condanna penale e due impeachment, cavalcando l’onda dell’insoddisfazione degli elettori per la direzione del paese sotto quattro anni di leadership democratica”. Fox News, principale Tv pro-Trump, resta relativamente neutra nei toni della sua homepage, su cui scrive “Il presidente eletto Trump promette di inaugurare “l’età dell’oro dell’America”.E se la Cnn, schierata con i democratici, apre con un lapidario “Trump riprende il potere”, il Wall Street Journal – quotidiano conservatore di qualità – ricorda in prima pagina che “l’ex presidente è il primo in oltre un secolo a riprendersi la Casa Bianca dopo averla persa”.