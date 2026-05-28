Dal packaging all’alta cucina: ecco i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. C’è un solo campano, Sabato D’Amico

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in foto Sabato D'Amico

Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è anche un imprenditore campano: Sabato D’Amico, amministratore delegato della D&D Italia di Pontecagnano Faiano, nel Salernitano.

Operano nel commercio, nell’industria, nell’agricoltura e nell’artigianato i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro insigniti dal capo dello Stato. Dalle specialità gastronomiche italiane in Germania alla gioielleria di alta gamma, dalla vitivinicoltura abruzzese e campana ai software e all’intelligenza artificiale, le nomine 2026 premiano imprese familiari e gruppi industriali che hanno puntato su crescita, export e innovazione.

Vincenzo Andronaco è fondatore e amministratore del Gruppo Andronaco, attivo in Germania nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche italiane.

Roberto Coin, nell’artigianato orafo, è presidente dell’azienda da lui fondata negli anni ’70. È presente in oltre mille gioiellerie di 60 Paesi, di cui quattro monomarca, con un export del 96%.

Marina Cvetic guida Masciarelli Tenute Agricole, casa vitivinicola fondata nel 1981 dal marito per la valorizzazione dei vitigni autoctoni abruzzesi e oggi tra i principali produttori di Montepulciano d’Abruzzo.

Sabato D’Amico è ad di D&D Italia, azienda di famiglia fondata nel 1968 e specializzata nella produzione di conserve alimentari. Nel 2012, insieme ad altre nove aziende, ha inoltre fondato il consorzio “Tradizione Italiana”, di cui è ad. La società consortile riunisce oggi 16 aziende e 38 stabilimenti in Italia.

Katia Da Ros è amministratrice delegata di Irinox, azienda fondata dal padre nel 1989 come impresa specializzata in quadri elettrici e oggi attiva a livello internazionale nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura e sistemi di conservazione alimentare per il settore professionale e domestico.

Lorenzo Delladio è presidente e ad di La Sportiva, azienda fondata nel 1928 come laboratorio artigianale per la produzione di scarponi destinati a boscaioli e agricoltori e oggi attiva nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per la montagna.

Matterino Dogliani è fondatore e presidente di Fininc, holding di partecipazioni attiva, attraverso la società Inc e il Consorzio stabile Sis, nella progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e industriali in Italia e all’estero, tra cui 15 lotti dell’autostrada del Frejus e la superstrada Pedemontana Veneta.

Giuseppe Fontana presiede Fontana Gruppo, azienda di famiglia fondata nel 1952 e oggi tra i leader mondiali nella produzione di viteria e bulloneria. È inoltre presidente del Gruppo Villa d’Este, principalmente attivo a Cernobbio nell’hôtellerie di lusso.

Sergio Fontana guida Farmalabor, azienda da lui fondata nel 2001 attiva nella produzione e distribuzione di materie prime per i settori farmaceutico, cosmetico e alimentare.

Giorgio Girondi è presidente di Ufi Filters, azienda fondata dal padre e altri soci per la produzione di filtri destinati al settore automotive e attiva nella realizzazione di tecnologie di filtrazione per automotive, aerospazio e nautica.

Antonio Gozzi è presidente e ad di Duferco Italia Holding nonché presidente di Federacciai. Nel settore siderurgico conta sei stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca, con una capacità produttiva di circa un milione di tonnellate di acciaio l’anno.

Gioconda Gritti è fondatrice e presidente del ristorante “Da Vittorio”, avviato nel 1966 a Bergamo insieme al marito. Sotto la sua guida il locale si è affermato tra i riferimenti dell’alta ristorazione italiana, ottenendo tre stelle Michelin ed entrando nelle principali guide gastronomiche internazionali.

Giangiacomo Ibba presiede F.lli Ibba, azienda di famiglia fondata nel 1950 a Oristano per la distribuzione all’ingrosso di generi alimentari e oggi tra i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Sardegna e nel Centro Italia.

Ambrogio Invernizzi guida Inalpi, azienda casearia fondata dal padre nel 1966 e oggi specializzata nella produzione di latte in polvere di alta qualità per uso industriale e professionale, oltre che di formaggi e burro.

Carlo Lastrucci è dal 1998 presidente di Powersoft, azienda fondata dai figli attiva nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e trattamento del segnale.

Giorgio Marsiaj è presidente e ad di Sabelt, azienda da lui fondata nel 1972 per la produzione di cinture di sicurezza per il primo equipaggiamento e oggi attiva anche nella produzione di sedili sportivi per auto di alta gamma, abbigliamento tecnico per il motorsport e sistemi di ritenuta per aviazione e aerospazio.

Elisabetta Moro è presidente di Pfm, azienda fondata insieme al marito nel 1964 come piccola impresa specializzata nella produzione di semilavorati per il confezionamento e oggi attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche e sistemi di packaging per i settori alimentare, chimico e farmaceutico.

Giancarlo Negro è ad di Links Management and Technology, azienda fondata nel 1999 con tre dipendenti e oggi capogruppo di sette società specializzate nello sviluppo software e nei servizi IT per la trasformazione digitale di banche, pubblica amministrazione e imprese.

Micaela Pallini è presidente e ad di Pallini, azienda di famiglia attiva dal 1875 nella produzione di distillati. Dal suo ingresso nel 2001 ha realizzato investimenti nell’innovazione di processo e di prodotto, lanciando nuovi distillati, tra cui il primo limoncello analcolico.

Bruno Piraccini è cofondatore e presidente di Orogel, cooperativa agricola nata a Cesena nel 1967 su iniziativa di 11 agricoltori e oggi tra i principali produttori italiani di vegetali freschi e surgelati.

Giacomo Ponti è presidente di Federvini e presidente di Ponti, azienda di famiglia fondata nel 1787 e oggi tra i principali operatori italiani nella produzione di aceti, condimenti e conserve vegetali.

Alberto Sorbini è presidente di Enervit, azienda fondata dal padre nel 1954 come impresa farmaceutica di prodotti fitoterapici e oggi specializzata nella ricerca e produzione di integratori per attività sportive e nutrizione funzionale.

Marco Trombetti è ad di Translated, azienda fondata nel 1999 con la moglie come piattaforma di traduzioni online e oggi tra i principali operatori globali nelle soluzioni linguistiche basate sull’intelligenza artificiale, con 237 lingue supportate e 40 aree di specializzazione. Tra i clienti figurano Airbnb, Google e Uber.

Giuseppa Vitale è ad di Prezzemolo & Vitale, azienda fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità, con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra.

Patrizia Zucchi è presidente e ad di Socogas, gruppo fondato dal padre nel 1967 e attivo nell’approvvigionamento, distribuzione e vendita di GPL, energia elettrica e carburanti per privati e imprese. Sotto la sua guida l’azienda è entrata anche nel settore delle energie rinnovabili con l’acquisizione di un impianto di biometano dalla capacità produttiva di oltre 3,5 milioni di metri cubi l’anno.

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