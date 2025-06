Dal palco al mito: Vasco a Napoli, storia di un doppio assalto rock

di Alessandra Del Prete

Due notti. Cinquantamila anime al giorno. Un solo grido: Siamo noi, la vita spericolata. Vasco Rossi ha acceso il Maradona con la furia, la dolcezza, la rabbia e la poesia che solo i rocker veri sanno ancora maneggiare senza sembrare delle caricature. E a 73 anni suonati, il Blasco non è una caricatura. È l’originale.

Apre con “Vita spericolata” e chiude con “Albachiara”. Alfa e Omega di un rito laico, un’epica collettiva che ha attraversato due serate napoletane afose come una canzone dei Creedence. Nel mezzo, 25 brani più un medley anni ’70-’80 che più che una scaletta è una mappa del DNA del rock italiano.

Sul palco Vasco ci arriva con l’energia di chi la sa lunga, ma non se la tira. Non è un’icona, è un sopravvissuto. Non è un’icona pop, è uno che ha fatto la guerra con la vita, e ne è uscito con cicatrici da mostrare, non da nascondere. Al Maradona canta per quelli che le cicatrici le portano sotto la pelle.

La prima sera, chitarra e cuore per l’accenno di “Carmela” di Palomba e Bruni, suonato da Vince Pastano nell’intro “Interludio 025”. Poi arriva il colpo al cuore: “Je so’ pazzo” di Pino Daniele. Vasco si ferma, lo guarda in faccia (nella memoria collettiva), e dice: “Avrei voluto scriverla io. Ciao Pino, amico e artista.”

Due scugnizzi ribelli, uno dell’Appennino, l’altro del Vesuvio. Diversi, ma con lo stesso sangue rock che scorreva nelle vene.

Una macchina da guerra chiamata band

È un carro armato musicale, ma con il cambio automatico del groove: Stef Burns alla chitarra è il braccio armato di Vasco da oltre vent’anni, Vince Pastano è direttore musicale e secondo guitar hero, Andrea Torresani al basso e Donald Renda alla batteria formano una ritmica robusta, flessibile, senza sbavature.

C’è spazio per le sfumature: Ferrario al sax, Bianchi alla tromba, Solimando al trombone, Antonello D’Urso e Roberta Montanari che con la voce disegna veli e contrappunti. E poi lui, Alberto Rocchetti, 36 anni al fianco del KOM: lo “zio” delle tastiere, uno che ormai suona Vasco come se lo stesse pensando in diretta.

Momenti di culto e inni da stadio

“Vivere”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “Sally”, “Rewind”, “Ti prendo e ti porto via” – ogni pezzo è una stilettata, un’esplosione, un abbraccio. Vasco riesce a tenere insieme generazioni che non si parlerebbero neanche al bar. Quelli che lo hanno visto negli anni ’80 in jeans slavati e quelli che oggi si tatuano i suoi testi su Instagram.

Il medley centrale con perle come “La strega”, “Va bene, va bene così”, “Una canzone per te”, “Cosa vuoi da me” è una perla di equilibrio tra memoria e tensione elettrica. Nessuna nostalgia, solo rock vivo.

Vasco non canta (solo). Predica

Parla al suo pubblico. Lo guarda. Lo capisce. “Siamo la vita, complicata, piena, meravigliata. Siamo una vita spericolata!”

Dice questo all’inizio. Ma è più di una dichiarazione d’intenti: è una visione. Il suo è un tour che sa di pace, ma anche di resistenza. Una vita vissuta in corsia di sorpasso, sì, ma ora col volante saldo e lo sguardo lucido.

Ore 23:30. Il riff di “Albachiara” esce come un respiro trattenuto troppo a lungo. Vasco è al centro del palco. Il pubblico canta da solo per un minuto intero. Poi lui si unisce. E insieme, Napoli e Vasco diventano una sola voce.

Sopra di loro, i fuochi d’artificio. Dentro, una promessa mantenuta: rock come si faceva una volta, ma suonato adesso.

Due sere. Nessun rimorso. Tutto cuore. Solo rock’n’roll.