Dal Parlamento Europeo via libera a Commissione Von der Leyen

ROMA (ITALPRESS) – La plenaria del Parlamento Europeo ha approvato con 370 voti a favore, 282 contrari e 36 astensioni la nuova Commissione europea. Il collegio dei commissari europei entra così in carica dal primo dicembre. “Con fatto nel primo mandato, lavoreremo sempre dal centro perchè noi tutti vogliamo il meglio per l’Europa e il meglio per gli europei – ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo -. Ora, quindi, è il momento di unirci”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).