Dal Pianeta Mare Film Festival al Giro d’Italia del cinema green: cinque tappe da Genova a Napoli

Da Genova a Roma, passando per Venezia e Ravello e conservando la settimana clou a Napoli. Da quest’anno il Pianeta Mare Film Festival, nato nel 2022 a Napoli diventa una sorta di ‘Giro d’Italia’ del miglior cinema green, quello che porta sul grande schermo i temi ambientali e della biodiversità con opere provenienti da tutto il mondo. “Il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre con conseguenze ambientali disastrose – evidenzia Ferdinando Boero, presidente del PMFF – e allora l’attenzione ai temi della salvaguardia ambientale può e deve essere innalzata sempre di più. E ci rende perciò orgogliosi assistere alla crescita di un piccolo festival del cinema che, partito da Napoli in maniera sperimentale, è diventato ora un viaggio a tappe che esporta in tutta Italia il nostro progetto formativo rivolto ai giovani”. Anche quest’anno al PMFF, organizzato dall’Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn, i protagonisti saranno i giovani studenti under 30 registi e videomaker provenienti dalle Università e dalle Accademie di cinema di città italiane ed europee. Dopo il bilancio positivo delle prime tre edizioni del Pianeta Mare Film Lab di Napoli, diretto dal regista Valerio Ferrara, già vincitore del premio “La Cinef” al Festival di Cannes, il format di produzione cinematografica laboratoriale (con corti da tre a cinque minuti girati con smartphone e residenza artistica) e Cinematinée per scolaresche, avrà cinque tappe complessive e accoglierà 100 giovani (20 per ogni tappa). Si parte dal 5 al 9 maggio dall’Università di Genova e si arriverà al finale di novembre a Roma negli spazi del David Sassoli Europa Experience. In ogni tappa del Pianeta Mare Film Festival 2025 accanto ai Film Lab ci saranno altre iniziative che metteranno insieme il cinema e la valorizzazione dell’ambiente. Sarà così ad esempio a Genova dove il programma delle cinque giornate è stato organizzato in collaborazione con Genova Blue District e Job Centre, Duferco Energia, Elettra Car Sharing e Alle ortiche APS e dove ci saranno cinematinée in Ateneo ed un evento di Citizen Science e sport in spiaggia organizzato grazie all’impegno di artisti attivisti ambientali e campioni sportivi delle squadre di Posidonia Green Festival, OutBe e Outdoor Portofino e Blackwave Surf School. Il vero e proprio Festival si svolgerà a Napoli, dal 7 all’11 ottobre, in alcuni dei luoghi più importanti da un punto di vista scientifico e culturale (dalle diverse Università al Museo Darwin Dohrn). Le sezioni di concorso diventano tre e aumentano il budget dei premi complessivi. Accanto alle due tradizionali (“Features film” dedicata ai lungometraggi e “Short movies” riservata ai cortometraggi) ci sarà anche “Panorama Oltremare”.